Ganderkesee Große weiße Säcke, rund 100 Stück, stehen auf dem Parkplatz der Sportanlage des TSV Ganderkesee – und sorgen für Irritationen: Denn bei dem Stoff, der laut Beschriftung in den Big Bags steckt, handelt es sich um Gummigranulat aus geschredderten Altreifen. Gummigranulat jedoch, das hatte der Verein versichert und der Ausschuss für Schulen, Jugend und Sport beschlossen, sollte beim derzeit laufenden Einbau des Kunstrasenplatzes am Immerweg gar nicht verwendet werden.

Dazu wird es auch nicht kommen, jedenfalls nicht zur Verfüllung des Kunstrasens, um diesen bespielbar zu machen. Aus ökologischen Gründen soll das auf Kunstrasenplätzen lange eingestreute Gummigranulat als Füllmaterial nicht mehr genommen werden. Denn die kleinen Gummibröckchen gelangen als Mikroplastik in Wasser und Boden und schädigen die Umwelt. Die EU-Kommission plant ein Verbot. Der Kunstrasenplatz in Ganderkesee wird deshalb – wie auch der gleichzeitig entstehende in Stenum – mit Quarzsand verfüllt.

Das Gummigranulat in den weißen Säcken wird indes benötigt, um eine Pufferschicht zwischen der bereits aufgebrachten Schotterdecke und der Kunstrasenmatte herzustellen. Es wird mit einem Bindemittel zu einer breiigen Masse vermischt, die in 24 bis 36 Stunden aushärtet – darauf kann dann der Kunstrasen aufgebracht werden.

Das Bindemittel steht in zehn großen Kanistern ebenfalls auf der TSV-Anlage. Die Etiketten informieren darüber, dass der Stoff Haut, Augen und Atemwege reizen sowie „vermutlich Krebs erzeugen“ kann. Ein besorgter Passant wandte sich umgehend an den Verein und die Gemeinde. Diese hat jetzt die ausführende Firma verpflichtet, das Baumaterial mit einem Zaun vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern.

Weder der TSV noch die Gemeinde Ganderkesee sehen aber eine Gefahr durch die Verwendung des Stoffes. „Das Gummigranulat wird mit dem Bindemittel verfestigt“, erklärt TSV-Vorsitzender Andreas Dietrich. „Wenn die Masse ausgehärtet ist, kann nichts mehr freigesetzt werden.“ Auch mögliche Auswaschungen, etwa durch Regen, haben nach Angaben der Gemeinde keine schwerwiegenden Konsequenzen: Sieglinde Jahn, Leiterin des Fachdienstes Schulen, Jugend, Sport im Rathaus, verwies auf zwei Studien des Bundesinstituts für Sportwissenschaften aus den Jahren 2012 und 2016, bei denen die Messungen jeweils „weit unter den problematischen Grenzwerten“ geblieben seien.

Laut Sieglinde Jahn wurden schon viele Sportanlagen mit einer solchen Schicht angelegt, unter anderem auch die Tartanbahn am Habbrügger Weg in Ganderkesee. „Die puffernde Wirkung ist ganz wichtig“, so Jahn, „sonst wäre der Kunstrasen gar nicht zu bespielen.“ Darauf weist ebenso TSV-Vorsitzender Andreas Dietrich hin. Wegen der fugenlosen Verarbeitung sei die Granulatmischung unter dem Kunstrasen auch besser geeignet als Kunststoffmatten.

Dietrich geht davon aus, dass die Schicht noch in dieser Woche aufgebracht wird. Wenige Tage später könne der Kunstrasen verlegt werden – dabei müsse aber das Wetter mitspielen, damit der darauf eingestreute Quarzsand nicht klumpig wird. Wenn es gut laufe, so Dietrich, soll der neue Kunstrasenplatz bereits im Dezember zu Trainingszwecken genutzt werden.