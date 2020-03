Ganderkesee /Landkreis „In der Gemeinde Ganderkesee hat der Wettbewerb seinen Anfang genommen. In Stenum – damals noch beim ,Ball des Sports’ – haben wir vor 30 Jahren die ersten Sportler des Jahres im Landkreis Oldenburg gekürt“, erinnerte Gaby Schneider-Schelling, stellvertretende Chefredakteurin der NWZ. Umso schöner sei es, dass man nun für die 31. Auflage der Galaveranstaltung wieder in die Gemeinde zurückkehren konnte.

Das „Coffee Jungle“ in der Mensa der Oberschule Am Steinacker entpuppte sich im Laufe des Abends als perfekte Location – spätestens als die Wildeshauser Discofox-Weltmeister Anica Wenzel und Sascha Oltmann den Gästen zu afrikanischen Rhythmen einheizten.

Für Nervenkitzel sorgten zuvor die Trampolinspringer des TSV Ganderkesee – passend zum Tim-Bendzko-Hit „Hoch“, sprangen sie bis unter die Hallendecke. „Ich habe vorher nachgemessen: 5,5 Meter sind es bis nach oben“, berichtete Trainerin Stephanie Ramke. Und diese Höhe nutzen ihre Schützlinge nahezu komplett aus, so dass dem einen oder anderen im Publikum zwischendurch der Atem stockte. Salti, Schrauben und Überschläge – die Athleten zeigten eindrucksvoll, was ihren Sport so besonders macht.

„Wir haben so großes sportliches Potenzial im Landkreis Oldenburg. Mit euren Erfolgen seid ihr heute stellvertretend für alle Sportler hier, die sich im vergangenen Jahr gequält haben, um Höchstleistungen zu bringen“, meinte Jörg Skatulla, Vorsitzender des Kreissportbundes, in Richtung der nominierten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften. Auch Landrat Carsten Harings, Schirmherr der Veranstaltung, betonte den hohen Stellenwert des Sports im Landkreis .

Beim TSV Immer-Bürstel genießt vor allem das Tanzen großes Ansehen. Aus der „Hip-Hop-Hochburg“, wie NWZ-Redaktionsleiter und Moderator Stefan Idel meinte, kam eine Gruppe unter der Leitung von Trainerin Anne Lampe-Pein. Zu „Hey you“ unterhielten die Mädchen mit einer Mischung aus Tanz und Akrobatik.

Für den musikalischen Rahmen sorgte während der Gala am Freitagabend Marcel Mirsa. Der Wildeshauser, der bei der Sendung „The Voice Kids“ bereits TV-Erfahrung sammeln konnte, überzeugte mit seiner gefühlvollen Stimme und dem Können an der Gitarre. Besonders passend: Der 15-Jährige ist selbst aktiver Fußballer und fühlte sich bei der Sportlerwahl daher besonders wohl.