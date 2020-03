Ganderkesee /Landkreis Ans Aufhören möchte Tim Albrecht gar nicht denken – dabei hat der „Sportler des Jahres 2019“ nun wirklich alles erreich: Auf dem Faustballfeld hat er im vergangenen Jahr seine Titelsammlung mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft komplettiert – und auch den Wanderpokal der Sportlerwahl darf der 28-Jährige nun sein Eigen nennen. Zum dritten Mal nach 2010 und 2017 räumte der Faustballer vom Ahlhorner SV den Titel ab – und laut „Regelwerk“ darf er die Trophäe damit nun behalten.

„Es ist unglaublich, dass ich wieder gewinnen konnte“, freute er sich. Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein weiteres Mal dazu. Die Ziele des Faustballers sind jedenfalls ehrgeizig: „In zwei Jahren sind die World Games in den USA und in drei Jahren die Heim-WM in Mannheim – vor gut 10 000 Zuschauern in der Halle zu spielen, wäre noch einmal etwas Besonderes.“

Viel vor hat auch die „Sportlerin des Jahres 2019“ noch. Mit ihren 14 Jahren steht Carlotta Ingenerf schließlich noch am Anfang ihrer Karriere – auch wenn sie im Schwimmbecken schon seit vielen Jahren „zuhause“ ist. Die deutsche Vizemeisterin über 200 Meter Brust hat sich als jüngste Nominierte souverän gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt – und war vom Ergebnis recht überrascht. Etwas verlegen blickte die Schwimmerin des Wardenburger SC drein, als sie den Pokal entgegen nahm. „Ich habe im Schwimmverein alle gebeten, für mich abzustimmen. Und dann habe ich einfach gehofft, dass es reicht“, meinte die 14-Jährige, die knapp 2200 Stimmen erhielt.

Mehr Kreuze aus der Leserschaft erhielten nur die „Green Spirits“, die 2019 das Bundesfinale der Tuju-Stars gewonnen hatten. Die Showakrobatikgruppe der TSG Hatten-Sandkrug hatte aber auch einen entscheidenden Vorteil: „Es hilft natürlich, wenn 47 Mädchen Werbung machen“, sagte Trainerin Priska Kühling, die stellvertretend für ihr Team den Pokal für die „Mannschaft des Jahres 2019“ in Empfang nahm – während ihre Mädchen schon ganz ungeduldig darauf warteten, die Bühne zu stürmen und natürlich den Pokal herumzureichen. Vor allem für die Kleinsten – das jüngste Mitglied ist gerade einmal fünf Jahre alt – war die Ehrung etwas ganz Besonderes. Sie fielen sich nach Bekanntgabe des Ergebnisses freudestrahlend in die Arme.

Als Gewinner konnten sich aber alle Sportlerinnen und Sportler an diesem Abend fühlen. „Auf allen Urkunden steht Sieger“, verriet Moderator und NWZ-Sportredakteur Michael Hiller. Schließlich hatten sich die insgesamt 18 Nominierten zuvor schon gegen viele andere Sportler aus dem Landkreis durchgesetzt.