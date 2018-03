Ganderkesee Wie sie ein Handy oder ein Tablet bedienen, wissen die meisten Mädchen und Jungen schon im Kindergartenalter. Einen Ball werfen, so dass er weit fliegt und sein Ziel findet, können indes viele von ihnen nicht. Das beobachten Claudia Stolz, Irmgard Logemann und Birgit Mohrmann, allesamt Turntrainerinnen beim TSV Ganderkesee, sowie Ingolf Bahr, Sportabzeichen-Beauftragter des Kreissportbundes Oldenburg-Land, immer wieder. Am Freitag waren die vier Ehrenamtlichen bemüht, daran etwas zu verändern: In der Turnhalle der Grundschule Lange Straße machten sie Drei- bis Sechsjährige aus der Ganderkeseer Kindertagesstätte Kleine Wolke fit für das Mini-Sportabzeichen.

Seit zwei Jahren gibt es dieses Angebot des Landessportbundes, mit dem Kinder schon vor dem Schulalter in Bewegung gebracht und zu sportlicher Aktivität motiviert werden sollen. Die Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land, in der Kreis- und Stadtsportbund zusammenarbeiten, bietet das Programm gezielt Kindergärten in den Gemeinden an. „Nachdem wir mit Victoria Becker eine Referendarstelle für diesen Zweck besetzen konnten, wollen wir das jetzt ankurbeln“, erklärt Ingolf Bahr.

Das geschieht auf spielerische Art: Der Hase „Hoppel“ und der Igel „Bürste“ führen die Kinder durch den Parcours mit verschiedenen Sport- und Geschicklichkeitsübungen. Rund um die beiden Stoffpuppen hat der Landessportbund eine Geschichte entwickelt, mit der die jungen Teilnehmer kindgerecht und fantasievoll an sportliche Grundfertigkeiten herangeführt werden.

„Man merkt sofort, wer schon sportlich aktiv ist“, sagt Ingolf Bahr. Kinder, die bereits im Verein turnen, hätten einen erkennbaren Vorsprung bei der Umsetzung sportlicher Techniken. „Andere sind in der Koordination hinterher“, so Bahr. Da brauche es dann manchmal nur einen kleinen Tipp, etwa die Beine beim Wurf anders zu stellen – und prompt verbessert sich die Leistung.

Schon kleine Erfolgserlebnisse wie diese fördern den Spaß am Sport – so unterstützt die Sportregion mit dem Mini-Sportabzeichen auch die Vereine bei der Nachwuchsarbeit. Und die Lust aufs richtige Sportabzeichen werde auch geweckt, weiß Ingolf Bahr. Die Prüfungen dafür können Kinder ab dem Alter von sechs Jahren ablegen – immer wieder, jedes Jahr.