Ganderkesee „Wer soll das bezahlen“, intonierte Fred Molde mit dem Akkordeon am Dienstagabend, als das Richtfest für den Neubau im Ganderkeseer Freibad begann – eine musikalische Steilvorlage, die Bürgermeisterin Alice Gerken mit einer Mischung aus Zähneknirschen und Zielbewusstsein aufnahm: „Wir haben viel Geld in die Hand genommen“, sagte sie, „aber es ist wichtig und richtig, dieses Freibad zu sanieren!“

Und es muss noch mehr Geld in die Hand genommen werden: Gerken verkündete vor den mehr als 100 Gästen des Richtfestes, darunter ein Großteil des Gemeinderates, dass im nächsten Nachtragshaushalt über weitere Summen entschieden werden müsse, weil „die Ausschreibung nicht so lief wie gedacht“. Die Auslastung des Baugewerbes und die Hürden des Vergaberechtes werden nach Einschätzung der Bürgermeisterin dazu führen, dass die Freibad-Sanierung, die Erneuerung der kompletten Technik und der Bau des neuen Eingangsgebäudes mit Kursbecken am Ende mehr als 10 Millionen Euro kosten – 8,5 Millionen Euro waren ursprünglich veranschlagt.

Aber das Geld scheint gut angelegt zu sein, denn ein großer Bedarf zeichnet sich schon jetzt ab: „Das Telefon steht kaum still“, berichtete Henry Peukert, Geschäftsführer der Sauna- und Bäder-Betriebsgesellschaft. Obwohl das neue Kursbecken bisher nur im Rohbau steht, ist das Kursprogramm schon fast voll: „Im Wochenplan sind nur noch sechs oder sieben Stunden frei“, verdeutlichte Peukert das Interesse von Sportgruppen und Verbänden wie der Rheumaliga, das Becken nutzen zu können. Auch die Bäder GmbH selber hat ihr Angebotspaket schon festgezurrt: Babyschwimmen, Aquajogging, Wassergymnastik und vieles mehr kündigte der Geschäftsführer an. Ab November sollen die Kurse online stehen und das neue Kassensystem betriebsbereit sein, dann könne gebucht und auch schon bezahlt werden, so Peukert.

Vor allem aber Schwimmkurse sollen im Ganderkeseer Freibad wieder verstärkt angeboten werden. „Immer weniger Kinder können schwimmen, weil die Wasserflächen in Deutschland schrumpfen“, betonte Henry Peukert. Die Gemeinde Ganderkesee jedoch sorgt für neue Wasserflächen: Das Kursbecken soll im März 2020 fertiggestellt sein, das Freibad mit neuem Schwimmer- und Kinderbecken dann rechtzeitig zur Saisoneröffnung im Mai.