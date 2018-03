Ganderkesee Geht es nach dem Rotary-Club-Weltpräsident Ian Riseley, dann wachsen bald über eine Million neue Bäume überall auf der Welt. Zehn davon stehen bereits am Sportplatz des TSV Ganderkesee und laut des örtlichen Rotary-Club, werden es noch ein paar mehr.

Anfang vergangenen Jahres hatte Riseley die Devise ausgegeben, dass die Rotary-Clubs sich durch Baumpflanzungen der Umwelt und damit auch den Menschen annehmen sollen. Ein Aufruf, dem auch der Rotary-Club Ganderkesee gerne folgte. Der designierte nächste Präsident der Rotarier, Matthias Stöver, und seine Mitstreiter rannten mit der Idee bei der Gemeindeverwaltung und dem TSV offene Türen ein.

„Das sind die ersten zehn Silberlinden, die wir pflanzen“, sagte der Rotarier und ehemaliger Gemeindebürgermeister Gerold Sprung am Samstag. Doch das soll noch nicht alles sein: „Wir sind ja 35 Mitglieder“, so Sprung. 25 Bäume folgen also noch – „mindestens!“

Paten für Bäume

Doch nicht nur die Ganderkeseer Rotarier freuten sich über den neuen Bewuchs rund um den Sportplatz am Immerweg. Zwei Jugendmannschaften des TSV Ganderkesee waren, stellvertretend für die G- bis C-Mannschaften, extra zum Sportplatz gekommen, um „ihre“ Bäume zu begrüßen. „Unser Nachwuchs übernimmt die Patenschaften für die Bäume“, erklärte Andreas Dietrich, Vorsitzender des TSV.

Profi unterstützt

Als Dietrich zum ersten Mal von der Idee der Rotarier hörte, musste er sich nicht lange bitten lassen. „Wir finden die Idee wirklich gut“, betonte er. Und mit den Patenschaften wolle man „auch bei den Kindern ein Bewusstsein für die Bedeutung von Natur und Bäumen“ schaffen. Da sich die Mannschaften selbst um die Bäume kümmern, steigere man auch die Bindung zum Verein und zu einer sauberen und gepflegten Anlage.

Empfohlen hatte den Standort die Gemeindeverwaltung. Unterstützt wurde die Aktion zudem von der Firma Garten- und Landschaftsbau Volker Kreye, der auch die Bäume auswählte: Silberlinden.