Ganderkesee Mit einer herben Niederlage haben die Schachspieler der Spielgemeinschaft (SG) Ganderkesee/Vechta das Jahr beendet. Im letzten Punktspiel trat die SG in Papenburg an und hatte sich nach dem unerwarteten Auswärtssieg in Quakenbrück weitere Punkte erhofft. Am Ende setzte es eine deutliche Niederlage mit 2:6 Punkten, so dass die SG nun wie Quakenbrück und Papenburg vier Punkte aufweist und aufgrund des etwas schlechteren Brettpunktverhältnisses auf Rang fünf der Bezirksliga liegt.

Nach zwei Spielstunden sah es noch nicht schlecht aus. Boris Belegradek hatte wie gewohnt einen starken Angriff gestartet, Janfried Michael, Gerold Ahlers und Holger Wessels bewegten sich in ruhigen Bahnen. Auch die Spieler aus Vechta, Dirk Schmidt, Christoph Rauber, Emil Prel und Mannschaftsführer Rainer Hellmann befanden sich nicht im Nachteil. Nach drei Stunden wandelte sich die Lage aber: Belegradek wurde von seinem Gegner ausgekontert, Schmidt verlor einen Bauern, Rauber musste zulassen, dass der Gegner einen Bauern durchbrachte und Wessels verlor seine Partie, in der nur 18 Züge mit leichtem Vorteil für ihn gespielt wurden, nach Zeit, obwohl er zuvor noch einen Zeitvorteil hatte.

Den fünf Verlustpartien stand nur ein Erfolg gegenüber, den Michael mit einem starken Angriff gegen den Königsflügel erzielte. Ahlers und Prel kamen zu Unentschieden. Schließlich verlor auch Hellmann, und zwar gegen ein Mädchen aus der Jugend des SK Papenburg, die offenbar floriert, obwohl viele Vereine Probleme mit dem Rekrutieren von Nachwuchs haben. Aber das war schon zu Beginn aufgefallen: Im Schachlokal spielte nicht nur die 1. Mannschaft, sondern auch Papenburg 4 – Papenburg 5, zwei Viererteams, in denen neben zwei Erwachsenen sechs Kinder – drei Jungen und drei Mädchen im Alter von fünf bis 16 Jahren – antraten. Die Fünfjährige habe ihre Partie sogar gewinnen können, berichtet der Ganderkeseer Holger Wessels. Zum Vergleich: Bei der SG ist der jüngste Spieler bereits über 30 Jahre alt.

Der fünfte Spieltag beschert der SG ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten SK Varel. Ein Sieg wäre wichtig, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu kommen.