Ganderkesee Wenn es ums Bäume-Werfen geht, ist und bleibt Tim Intemann das Maß aller Dinge: Zum fünften Mal in Folge ging der Ganderkeseer am Sonntag beim „KNUTschen“ als Sieger aus dem Tannenbaumweitwurf-Wettbewerb hervor. Mit glatten 8,50 Meter übertraf Intemann seine eigene Bestmarke von 6,27 Meter und die Weiten aller anderen Teilnehmer.

Woran es lag, dass er seine am Mittag erzielte Weite einige Stunden später noch einmal um zwei Meter übertraf? – „Vielleicht war ich ein bisschen geladen, weil mir vorhin jemand ins Auto gefahren ist. . .“, so der Erklärungsversuch des Familienvaters.

Zum fünften Mal bot das Schredderfest am Sonntagnachmittag Gelegenheit, sich in launiger Atmosphäre vom ausgedienten Tannenbaum zu trennen und dafür vom Team des Ganderkeseer Garten- und Landschaftsbauunternehmens Kreye einen „KNUTschein“ zu erhalten. Dieser konnte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntag in zahlreichen Geschäften im Ort gegen Rabatte eingetauscht werden.

Das Kreye-Team bekam im Laufe des Nachmittags gut zu tun – so gut, dass sich bereits am frühen Abend ein neuer Schredder-Rekord abzeichnete. Die 630 zerkleinerten Tannen und Fichten von 2018 waren am Ende Geschichte – diesmal wurden 786 Bäume zu kompostierbarer Masse verarbeitet.

Die neuen Rekorde auf der Tannenbaumweitwurf-Strecke indes wurden von Mitgliedern der Ganderkeseer Jugendfeuerwehr akribisch ermittelt und notiert. Zwischendurch schwärmten einige von ihnen noch spontan aus, um jene Tannen einzusammeln, die im Ortskern am Straßenrand als Deko-Objekte gedient hatten.

Keine allzu hohe Zahl konnte der Feuerwehrnachwuchs für Christian Dürr notieren. Der FDP-Bundestagsabgeordnete aus Ganderkesee unternahm zwar einige Versuche am fliegenden Baum – räumte aber schnell ein, kein talentierter Werfer zu sein.

In der Damen-Konkurrenz, die mit kleineren Bäumen antrat, hätte der Politiker eventuell bessere Chancen gehabt. Den Siegerpokal durfte hier am Abend Sonja Meyer-Tecklenburg mitnehmen, die mit 4,35 Metern sieben Zentimeter vor der Zweitplatzierten lag. Bei den Kindern sicherte sich Nils Pleus mit einer Weite von 5,64 Metern den Sieg.

Die drei bestplatzierten Kinder und die jeweils fünf erfolgreichsten Frauen und Männer durften sich über Gutscheine aus dem örtlichen Einzelhandel oder Bargeld freuen.

Sieger Tim Intemann wollte seine Prämie nicht behalten. Er wird aber nicht nur die 100 Euro Gewinngeld ans Falkenburger Laurentius-Hospiz spenden – sondern noch weitere 100 Euro, die er von Marlo Bloch nach einer Wette um den Wettbewerbssieg erhalten hat.

