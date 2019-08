Ganderkesee /Stenum Wo vor zwei Wochen noch grünes Gras den Boden bedeckte, klafft nun eine weitflächige Sandgrube: Der Umbau eines Fußballplatzes auf der Anlage des TSV Ganderkesee am Immerweg zu einem Kunstrasenplatz hat Anfang der vergangenen Woche begonnen. Da wurde es jetzt höchste Zeit, den symbolischen ersten Spatenstich nachzuholen – was am Donnerstagnachmittag geschah.

„Ein tolles Ereignis für uns“, sagte TSV-Vorsitzender Andreas Dietrich, „ein Meilenstein für den Verein“, stieß Bürgermeisterin Alice Gerken ins gleiche Horn. Sie hob die „nicht unerhebliche finanzielle Tragweite“ des Projektes hervor. Da der wetterfeste Platz vor allem von Kindern und Jugendlichen genutzt werde, sprach Gerken von „einer guten Investition“.

260 00 Euro stellt die Gemeinde für den Kunstrasenplatz zur Verfügung, gleichzeitig wurden 350 000 Euro für eine gleiche Anlage (samt neuem Flutlicht) beim VfL Stenum bewilligt. Beide Vereine bekommen zudem jeweils 100 000 Euro vom Landkreis Oldenburg, vom Landessportbund und aus dem EU-Förderprogramm Leader, müssen aber auch sechsstellige Beträge selber stemmen.

In Stenum am Kirchweg sind die Vorarbeiten für den neuen Kunstrasenplatz unterdessen schon weit vorangekommen, berichtet VfL-Vorsitzender Dr. Ingo Scholz. „Den Abtrag der Grasnarbe und das Auskoffern haben wir in Eigenleistung übernommen. Jetzt warten wir darauf, dass der Bauunternehmer in der kommenden Woche die Baustelle einrichtet“, sagt er.

Beide Vereine haben noch rechtzeitig den Verzicht auf das bisher zur Verdichtung von Kunstrasenplätzen häufig verwendete Gummigranulat geschafft. Es stellt als Mikroplastik eine große Belastung für die Umwelt dar – auf EU-Ebene wird über ein Verbot nachgedacht. „Das hat uns nicht überrascht“, sagte TSV-Vorsitzender Andreas Dietrich: „Wir hatten von Anfang an Alternativen im Auge.“ Jetzt wird ein Sandgemisch in den Kunstrasen eingepflegt.

Genauso wird in Stenum verfahren. Da es verschiedene Möglichkeiten gebe, die zu Mehrkosten von rund fünf Prozent führten, sei der Verein bereits bei der Verwaltung sowie bei den Zuschussgebern vorstellig geworden, sagte VfL-Vorsitzender Scholz. Klar sei aber schon jetzt, dass die zunächst angepeilte Fertigstellung des mit Flutlicht versehenen Kunstrasenplatzes im Oktober nicht gehalten werden könne. „Das liegt nicht an der Wahl der Auffüllung, sondern am späten Eingang der Förderbescheide“, betont Scholz. Für realistisch hält er jetzt eine Vollendung im kommenden Frühjahr.

Da ist man in Ganderkesee deutlich optimistischer. „Die Arbeiten gehen sehr schnell voran“, lobte Andreas Dietrich das Planungsbüro Pätzold + Snowadsky sowie die ausführende Fachfirma Friedemann Richter (Wiefelstede). Der TSV hofft, schon Anfang November den Kunstrasenplatz bespielen zu können.