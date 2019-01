Ganderkesee Heute sind Kryptowährungen wie der Bitcoin in aller Munde – vor 20 Jahren indes sprach noch niemand von virtuellen Zahlungsmitteln. Wirklich niemand? Stimmt nicht! Der Tauschring Ganderkesee handelte bereits in seinem Gründungsjahr mit Gantertalern, einer selbst konstruierten Währungseinheit. Ein Taler entsprach einer Zeiteinheit von 15 Minuten. Und so ist es bis heute.

Am 27. Januar 1999 kam die im Rahmen der Agenda 21 initiierte Gruppe erstmals zusammen, um sich über das Tauschen von Dienstleistungen – später auch den Austausch von materiellen Gütern – zu informieren. „Es kamen 22 Interessierte, 16 traten sofort bei“, berichtet Elke Stadler, die die Gruppe seit ihren Anfängen im Umweltzentrum Hollen leitet. Erfahrungswerte bekamen die Ganderkeseer von den bereits etablierten Tauschringen in Hude und Bremen vermittelt. Auch in Ganderkesee lief der Tauschhandel gut an: „Am Jahresende 1999 hatten wir schon 30 Mitglieder“, so Elke Stadler. Die Gemeinde unterstützte die Idee, indem sie Räume für die Treffen zur Verfügung stellte – zeitweilig im Haus Müller, inzwischen im Alten Rathaus (regioVHS).

Dort gab Elke Stadler an diesem Freitag, kurz vor dem 20. Jahrestag der Gründung, auch die Leitung des Tauschrings an Kathleen Kalinke-Schwarting ab. Das monatliche Treffen der aktuell 32 Mitglieder nutzte die 80-Jährige, um die Geschichte der Gruppe Revue passieren zu lassen.

Neun Mitglieder aus dem Gründungsjahr stehen noch immer in der Kartei des Tauschrings. Ansonsten habe es bei den Teilnehmern der Treffen immer wieder Wechsel gegeben, so Elke Stadler. Über deren Motivation und das Prozedere der Treffen sprach die Leiterin des Tauschrings vor einigen Jahren sogar in einer Live-Diskussionsrunde in Oldenburg, die ein lokaler TV-Sender zum Thema „Nachhaltigkeit“ initiiert hatte. Die anderen Gäste auf dem Podium hätten sich eher aus wissenschaftlicher Sicht zum Thema geäußert, erinnert sich Elke Stadler. Ihre Antwort auf die Frage, wie der Tauschring Ganderkesee zur Nachhaltigkeit stehe, habe seinerzeit großen Beifall erhalten: „Wir diskutieren nicht über Nachhaltigkeit – wir wenden sie an.“

Der Ansatz der Ganderkeseer war und ist ein pragmatischer: „Wir tauschen Zeit gegen Zeit. Dabei ist egal, ob jemand einen Hund ausführt oder die Elektrik im Haus eines anderen repariert“, beschreibt Elke Stadler. Häufig getauscht würden Dienstleistungen in Haus und Garten, Reparaturen aller Art, Mitfahrgelegenheiten oder Hilfe beim Möbeltransport. Auch Unterstützung bei der Ausrichtung von Feiern – etwa in Form von Kuchen backen oder Schnittchen herrichten – sei gefragt. Welche Dinge bei den Treffen angeboten werden, hängt unter anderem von der Jahreszeit ab. „Im Sommer werden sehr viel Obst und Pflanzen angeboten“, erzählt Elke Stadler.

Getauscht wird immer in gemütlicher Runde bei Kaffee, Tee und Keksen. Einen Mitgliedsbeitrag erhebt der Tauschring nicht, lediglich eine kleine Kaution muss hinterlegt werden, seit es mehrmals vorkam, dass Teilnehmer mit einem negativen Kontostand an Gantertalern die Gruppe verließen.

Aber auch viele Freundschaften sind über die Jahre in der Runde entstanden. „Eine Frau wünschte sich, einmal Birnenklöße zu essen“, erzählt Elke Stadler. Als eine andere Teilnehmerin das gewünschte Gericht schließlich zubereitete, hätten 17 andere drumherum gestanden. Auch sie selbst hat über das Tauschen gute Kontakte geknüpft. „In der Anfangszeit des Tauschrings suchte ich nach einer Möglichkeit zur Mitnutzung einer Sauna“, erzählt Elke Stadler. „Am nächsten Tag hatte ich etwas. Diese Gruppe von vier Frauen besteht bis heute.“

Auch wenn ab sofort Kathleen Kalinke-Schwarting für die Leitung des Tauschrings verantwortlich zeichnet: An den monatlichen Gruppentreffen möchte Elke Stadler weiterhin teilnehmen. • Das nächste Mal kommt der Tauschring am Dienstag, 19. Februar, von 16.30 bis 18 Uhr im Alten Rathaus zusammen. Informationen erteilt Kathleen Kalinke-Schwarting unter Telefon 04222/95 06 57.