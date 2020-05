Wiederöffnung: Mit Mundschutz ins Jugendzentrum

Ganderkesee Ganderkesees Jugendliche bekommen „ein bisschen Normalität“ zurück. So sieht Gemeindejugendpflegerin Hille Krenz die Wiederöffnung der drei Jugendzentren in Ganderkesee, Bookholzberg und Horst ab Dienstag, 26. Mai. „Kontakte zu Gleichaltrigen und Freizeit von den Eltern: Darauf freuen sich schon viele“, glaubt Krenz.

Auch für die Jugendhäuser gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Die Angebote orientieren sich an der Größe der jeweiligen Einrichtung. Die Kinder und Jugendlichen müssen sich anmelden und in den Jugendhäusern einen Mund-/Nasenschutz tragen. Getränke und Essen muss jeder selber mitbringen.

• Bookholzberg

Anmeldungen für das Jugendzentrum Kaffeepott sind telefonisch oder per Whats­App möglich unter Telefon 04223/ 555 (ab 12 Uhr). Die Angebote finden ab Dienstag täglich von 15 bis 17 Uhr statt. Die Teilnehmer können sich mit Freunden treffen, miteinander spielen und gemeinsam Aktionen für die nächste Woche planen.

• Ganderkesee

Das geht ebenso im Jugendzentrum Trend, wo immer ab 12 Uhr Anmeldungen unter Telefon 04222/2510 entgegengenommen werden. Donnerstag ist Kindertag für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren. Freundschaftsbänder werden hergestellt. Die Teilnahmegebühr beträgt 1,50 Euro.

• Schönemoor

Im Jugendraum Horst können sich die Besucher unter Telefon 04221/ 97 18 146 oder www.facebook.com/JugendraumHorst anmelden, und zwar täglich ab 15 Uhr. Von 15.30 bis 17 Uhr wird gebastelt und gespielt. Am Mittwoch steht Sport auf dem Programm, am Donnerstag Handwerk und am Freitag Chillen und Sport. Die kreativen Digitalangebote finden weiterhin statt.