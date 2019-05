Gemeinde Hatten /Uttum Der SV Murmel 011 hat beim ersten Turnier des Jahres 2019 groß abgeräumt. Das Team I holte nach einem überzeugenden Auftritt in der Murmelarena des SV Jennelt-Uttum in Ostfriesland den Titel des Ostfriesischen Meisters 2019.

Im siegreichen Team spielten Sandra Witte, Janina Wöbse, Marit Nienaber und Dagmar Pelz. „Ostfriesischer Meister waren wir noch nie. Das ist eine Premiere“, freut sich Marit Nienaber. Dem zweiten Team des SV Murmel blieb nach der Vorrunde, in der insgesamt 27 Mannschaften in acht Gruppen um die Teilnahme für eine K.O.-Endrunde ausspielten, nur die Rolle der Anfeuerer und Betreuer übrig. Als Letzter der Gruppe drei war für sie nach drei Spielen schon Schluss gewesen. Glücklos blieben auch die Spieler des TV Sandhatten, der in Gruppe vier früh hängen blieb.

In der für ihre intensive Stimmung bekannten Murmelarena des SV Jennelt-Uttum behielt SV Murmel 011 I in der K.o.-Runde die Nerven. Im Achtelfinale räumten die Damen die „Drunken Pigs I“ mit 9:6 aus dem Weg, im Viertelfinale wurde „Lady Murmelade“ mit 9:4 nach Hause geschickt. Mit 9:3 noch klarer endete das Halbfinale gegen „Die Super-Dickmanns“. Im Endspiel am Samstag trafen zwei ziemlich gleichwertige Gegner aufeinander, aber auch hier hatte der SV Murmel mit 9:6 am Ende mehr Punkte auf seinem Konto. Zur Belohnung gab es auf der Siegerehrung den großen Pokal, der bis zum nächsten Jahr nun seinen Platz in der Gemeinde Hatten hat.

Knapp zwei Monate bleiben dem SV Murmel nun Zeit bis zum eigentlichen Saisonhöhepunkt. Die 24. Deutsche Murmelmeisterschaft wird von Freitag bis Sonntag , 19. bis 21. Juli, in Wölfersheim (Hessen) beim 1. Södeler Klickerverein) ausgetragen. „Wir würden gerne mal das Double holen“, sagt Marit Nienaber selbstbewusst.

Dann wäre auch ein neuer Stern für die Spielertrikots der Murmelerinnen fällig. Seit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft in 2017 ziert – wie bei den Fußballern – ein kleiner Stern ihre Hemden.

Egal wie die aktuelle Saison in diesem Jahr sich weiter entwickelt, ein Höhepunkt der noch recht jungen Geschichte des 2011 gegründeten Vereins steht für das kommende Jahr bereits fest: der SV Murmel 011 wird dann nach 2015 zum zweiten Mal die Deutsche Meisterschaft auf dem Sportplatz in Sandhatten ausrichten.