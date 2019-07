Gemeinde Hatten Cowboy-Hut, Cowboy-Stiefel und Blue Jeans: Genauso habe ich mir Westernreiten vorgestellt. Zumindest den modischen Aspekt. Hier auf „Schorschi’s Ranch“, am Sprungweg 39, die zwar kurz vor den Toren Oldenburgs liegt, aber noch zu Hatten gehören soll, sind zumindest die Teilnehmer am Reitwettbewerb so gekleidet.

„Das ist so in unseren Statuten vorgeschrieben“, klärt mich Ann-Kathrin Krauße (34) auf. Sie reitet nicht, sondern ist als „Ring Stuart“ so etwas wie die stille Reserve. Wenn die Zeitmessung mit der Lichtschranke streikt, kommt es auf ihre mit der Stoppuhr gemessenen Zeiten an.

Die Statuten, die die 34-Jährige erwähnt, sind die der NBHA, der National Barrel Horse Association of Germany. Die Regionalgruppe Nord richtet auf dem Hof des Hufschmieds Georg Titz, alias Schorschi, die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft am 17. und 18. August in Stavern (Landkreis Emsland) aus. Barrel Race, Pole Bending, Texas Barrels, Butterfly Race oder auch Stake Race – immer geht es um Fehlerfreiheit und die schnellste Zeit auf wechselnden Parcours zwischen Tonnen hindurch. „Wir repräsentieren die Speed-Disziplinen des Westernreitens“, sagt Sebastian Lampe, 1. Vorsitzender der Regionalgruppe Nord.

Speed-Wettkämpfe Barrel Race ist im Gründerland USA die beliebteste Westerndisziplin und war ursprünglich ein reiner Frauensport. Zurzeit zählt der Verband (NBHA) 23 000 Mitglieder, nicht nur Cowgirls. In Norddeutschland sind etwa 80 Reiter Mitglied des deutschen Ablegers. Sie konzentrieren sich ganz auf die Speed-Wettkämpfe im Westernreiten.

Die Pferderasse ist dabei herzlich egal: Auf dem sauber hergerichteten Geläuf treten vor allem bei den freundschaftlichen Schnupperwettbewerben und im nicht ganz so streng reglementierten Nord-Cup die unterschiedlichsten Vierbeiner an: vom zierlichen Pony bis zum kräftigen Kaltblüter. Das ist nicht der einzige Unterschied zu klassischen Reitturnieren. Aus den Lautsprechern rund um den Turnierplatz kommen nicht nur die Startansagen. Countrymusik, mal rockiger, mal eher klassisch, schallt her­über. Jeder Reiter mit seinem Pferd hat einen Lieblingssong hinterlegt, der für die Rennen eingespielt wird.

Cindy Gusowski (33) von Organisationsleitung, lacht auf die Frage, ob es Pflicht sei, diese Musik zu mögen. „Das kommt nach einer Weile ganz automatisch“, sagt sie. Countrymusik gehört auch zum Rahmenprogramm am Abend nach den Wettbewerben. Der Oldenburger Sänger Tom Shadow unterhält die Westernreitgemeinde. „Tanzen auf eigene Gefahr“ steht auf einem Schild – und jeder Nichtreiter, der zuvor die rasanten Slalomritte zwischen den Fässern gesehen hat, fragt sich unwillkürlich, ob das vielleicht ein Insider-Witz sein soll. „Privat höre ich lieber Rock und Metal“, verrät mir noch Ann-Kathrin Krauße vor dem Abschied.

Sogar die Pferde haben einen eigenen Musikgeschmack – zumindest kennen sie ihr eigenes Lied ganz genau. „Viele sind vor den Rennen regelrecht tiefenentspannt“, erzählt Cindy Gusowski. „Aber wenn dann ihr Wettkampfsong gespielt wird, gehen die Ohren nach vorne, und die Post geht ab.“