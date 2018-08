Groß Ippener Die Musik wirkt entspannend. Die Bewegungen der Besucher in der Sporthalle des Dorfgemeinschaftshauses sind langsam, aber fließend. Trainerin Karin Hohnholz erklärt die Aufwärm- und Tai-Chi-Übungen und macht sie vor. Die Atmosphäre in der Halle ist nicht mehr so nüchtern wie sonst. Kein Wunder: Die Turngeräte sind durch einen grünen Vorhang verdeckt, die neuen Gardinen farblich daran angelehnt. Für den Wandanstrich wurde ein warmer Farbton gewählt.

„Die kleine Halle sollte gemütlicher werden und einen ruhigen Kontrast zur großen Sporthalle darstellen“, sagt der Vorsitzende des TSV Groß Ippener, Jens Riese, am Sonntag beim Aktionstag des Sportvereins. Die Anregung zur Umgestaltung sei von den Übungsleiterinnen Karin Hohnholz (Tai Chi) und Renate Meyer-Trillhaus (Pilates) gekommen. Die kleine Halle soll eine Art Gesundheitszentrum werden – mit Tai Chi, Pilates, Gesundheitssport und Seniorengymnastik. In der großen Sporthalle nebenan hingegen gehe es beim Taekwondo und Tischtennis turbulenter zu.

Am Sonntag beim Aktionstag haben sich alle Sparten des TSC präsentiert – in der kleinen Halle konnten sich die Besucher beim Tai Chi und Pilates versuchen, ebenso beim „Drums Alive“, der Seniorengymnastik und beim Kinderspaß.

In der großen Mehrzweck-Sporthalle wurden Taekwondo und Tischtennis geboten, bevor am Nachmittag die Herren-Fußballmannschaft auf dem Sportplatz zum Punktspiel in der 2. Kreisklasse antrat.

350 Mitglieder zählt der TSV, berichtet Riese, der den Verein seit gut acht Jahren führt. Es gibt auch noch eine Walking-Gruppe und eine „Er+Sie-Gruppe“.

Rund 20 000 Euro hat die Gemeinde Groß Ippener nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters Stefan Pleus in die Umgestaltung der kleinen Halle investiert. Neben den optischen Veränderungen sei dem Brandschutz Rechnung getragen worden, weil auch der benachbarte Kindergarten das Dorfgemeinschaftshaus nutzt.