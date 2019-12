Großenkneten „Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag.“ Das bekannte Zitat der österreichischen Trainer-Legende Ernst Happel könnte kaum treffender auf Pascal Grüner zutreffen. Zwar hat der Großenkneter, im Gegensatz zu Happel, noch nicht so große Titel aufzuweisen wie den Europacup oder Weltpokal. „Aber es gibt tatsächlich keinen Tag für mich, an dem ich nichts für Fußball mache“, sagt Grüner.

Das große Engagement des 29-Jährigen war am Dienstagabend auch für den Kreissportbund (KSB) Oldenburg-Land/Delmenhorst Anlass genug, um ihn im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ zu besuchen und zu ehren. „Die Überraschung ist wirklich gelungen, ich wusste von nichts“, erzählt das TSV-Urgestein. Denn das eigentlich geplante Training war witterungsbedingt abgesagt worden. Doch der Verein, der natürlich für die Ehrung eingeweiht worden war, reagierte schnell und bestellte den Fußballtrainer ins Vereinsheim zu einer Besprechung bezüglich eines anderen Projekt. „Ich war dann schon verwundert, dass meine B-Jugend auch dort war“, sagt Grüner.

Der TSV hatte Grüner aufgrund seines unermüdlichen Einsatzes in der Fußball-Abteilung für diese Ehrung vorgeschlagen. „Schon seit dem 14. Lebensjahr ist er bei uns ehrenamtlich tätig“, begründete der TSV-Vorsitzende Dirk Wintermann. Grüner, der auf den Sportplätzen der Region eigentlich immer nur „Cally“ gerufen wird, begann mit 14 Jahren als Co-Trainer in der Bambini-Klasse. Zwei Jahre später übernahm er dann als Trainer die erste eigene Mannschaft. „Seitdem ist er als Jugendtrainer ununterbrochen tätig“, betont Wintermann. Zur Zeit trainiert Grüner sehr erfolgreich die C- und die B-Jugendmannschaft des TSV Großenkneten. Mit der B-Jugend schaffte er im Sommer den Aufstieg in die Bezirksliga. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er zudem für zwei weitere Teams der D- und G-Jugend zuständig, trainiert also insgesamt fünf Teams gleichzeitig. Aktuell macht der 29-Jährige gerade seine B-Lizenz, als aktiver Spieler läuft er für die erste TSV-Mannschaft in der Kreisliga auf. „Zudem ist er schon seit zehn Jahren in der Turnierorganisation federführend tätig sowie als Jugendkoordinator“, führt der TSV-Vorsitzende weiter aus.

„Irgendwie bekomme ich es hin“, schmunzelt Grüner selbst, wenn er auf diese vielen Aufgaben angesprochen wird. „Ich komme in der Woche bestimmt auf 40 Stunden für den Fußball – genauso viele wie im normalen Beruf“, bemerkt der Großenkneter. Dabei gehe es ihm aber, wie erst selbst hervorhebt, in erster Linie gar nicht um seine Person. „Für mich ist es viel wichtiger, den Kindern auf dem Sportplatz Freude zu bereiten“, betont der fußballverrückte Großenkneter.

Neben einem Überraschungspräsent erhielt Grüner noch ein „Vereinsheld-Zertifikat“, das KSB-Vorstandsmitglied Dieter Holsten überreichte. Vereine, die ebenfalls Kandidaten für eine solche Ehrung in ihren Reihen haben, können sich per Mail an den KSB (fsj@kreissportbund-ol-land.de) wenden.