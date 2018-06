Großenkneten Am Sonntag wird es nicht nur bei der Fußball-WM spannend, wenn die deutsche Nationalelf in Moskau ihr erstes Vorrundenspiel gegen Mexiko bestreitet. Während es dort „nur“ um drei Punkte in Gruppe F geht, werden im Stadion des TSV Großenkneten schon wenige Stunden vorher die großen Trophäen verteilt: Der TSV richtet wie schon im Vorjahr die Fußball-Kreispokalendspiele der Junioren aus.

Die Vorfreude bei den Knetern ist wieder groß, wenngleich der Pokalspieltag diesmal in leicht abgespeckter Variante stattfindet: Waren in den vergangenen Jahren immer alle sechs Finalpartien von den F- bis zu den A-Junioren zentral an einem Tag durchgeführt worden, so sind es am Sonntag nur drei Endspiele: Die D-Junioren (FC Hude - SG Littel-Charlottendorf/Wardenburg) machen um 10.15 Uhr den Auftakt, anschließend treten um 12 Uhr die B-Junioren an (SG Großenkneten/Huntlosen - VfL Stenum II) sowie um 14 Uhr die A-Junioren (SG Großenkneten/Huntlosen - TV Munderloh).

Bei den D-Junioren sind die Huder als Tabellensechster der gemeinsamen Kreisliga mit Vechta und Cloppenburg leichter Favorit gegen das Team aus der Gemeinde Wardenburg, das in der Meisterschaftsrunde des hiesigen Kreises allerdings auch auf einem guten dritten Platz landete. Beide Teams trafen in der Qualifikationsrunde im September schon einmal aufeinander, damals gewannen die Huder mit 4:0.

Als „50:50“ beziffert Großenknetens B-Jugend-Trainer Cally Grüner die Chancen seiner Mannschaft im Duell mit Stenum II. In der Meisterschaftsrunde holte die SG Großenkneten/Huntlosen den Staffelsieg und gewann beide Duelle gegen die am Ende zweitplatzierte Stenumer Reserve. „Der Pokal hat aber seine eigenen Gesetze“, bemüht Grüner die vielzitierte Fußballweisheit. Sein Team sei heiß auf das Finale daheim. „Es wird wieder ein besonderes Erlebnis sein. Wir rechnen mit vielen Zuschauern und einer geilen Stimmung“, sagt der Coach. Er denkt gerne an das Vorjahr zurück, als seine Mannschaft nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Wildeshausen (16:15) den Pokal in die Höhe stemmte. „Die Jungs brennen für die Titelverteidigung und wollen das Double“, betont Grüner.

Bei den A-Junioren sind die Großenkneter als Tabellenvierter der 1. Kreisklasse gegen den Kreisligisten TV Munderloh in der Außenseiterrolle. Doch auch hier setzt SG-Trainer Maik Seeger auf den Heimvorteil und die „wahnsinnige Atmosphäre im Stadion“. „Für uns wird es das Highlight der Saison“, kündigt Seeger an, der ab Sommer die erste Herren des FC Huntlosen trainieren wird.