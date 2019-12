Großenkneten /Sandkrug /Stenum Auf den Sportplätzen unter freiem Himmel ruht der Fußball schon seit einigen Wochen. Dafür zieht es die Kicker schon fast traditionell im Winter wieder unter das Hallendach. Im Landkreis können sich die Fußballfans ab dem kommenden Wochenende bis in die erste Januar-Woche hinein über besten Budenzauber freuen – und das gleich in drei verschiedenen Hallen. Der TSV Großenkneten, VfL Stenum und Schwarz-Weiß Oldenburg laden wieder zu ihren Wintercup-Turnierserien ein. Die Organisatoren haben wie in den Vorjahren einiges auf die Beine gestellt und freuen sich nun darauf, dass die Sportler für spannende Spiele und voll besetzte Hallen sorgen werden.

Maskottchen des Sandkruger Turniers BILD: Spille Maskottchen des Sandkruger Turniers BILD: Spille Zeitplan bei den In Sandkrug:

• Freitag, 20. Dezember, 18 Uhr: 3. Herren

• Samstag, 21. Dezember, 10 Uhr: F-Jugend; 16 Uhr: Damen

• Sonntag, 22. Dezember, 10 Uhr: D-Juniorinnen; 16 Uhr: C-Jugend

• Montag, 23. Dezember, 10 Uhr: G-Jugend; 15 Uhr: D-Jugend

• Freitag, 27. Dezember, 10 Uhr: C-Juniorinnen; 16 Uhr: B-Juniorinnen

• Samstag, 28. Dezember, 10 Uhr: F-Jugend; 16 Uhr: B-Jugend

• Sonntag, 29. Dezember, 10 Uhr C-Jugend; 16 Uhr: A-Jugend

• Donnerstag, 2. Januar, 18 Uhr: Gemeindepokal

• Freitag, 3. Januar, 10 Uhr: E-Jugend; 18 Uhr: Ü 40

• Samstag, 4. Januar, 10 Uhr: E-Jugend; 16 Uhr: 2. Herren

• Sonntag, 5. Januar, 10 Uhr: E-Jugend In Großenkneten:

• Samstag, 21. Dezember, 10 Uhr: Hallenzauber Profi; 14.30 Uhr Hallenzauber Hobby

• Freitag, 27. Dezember, 12 Uhr: C-Jugend (2006); 17 Uhr: C-Jugend (2005)

• Samstag, 28. Dezember, 10 Uhr: 3. Vereinscup

• Sonntag, 29. Dezember, 9.30 Uhr: F-Jugend (2011); 14.30 Uhr: E-Jugend (2009)

• Montag, 30. Dezember, 12 Uhr: G-Jugend (2013); 17 Uhr: B-Jugend (2004)

• Donnerstag, 2. Januar, 12 Uhr: F-Jugend (2012); 17 Uhr: A-Jugend

• Freitag, 3. Januar, 12 Uhr: E-Jugend (2009); 17 Uhr: B-Jugend (2003)

• Samstag, 4. Januar, 10 Uhr: Mini-Ortspokal; 14.30 Uhr Ortspokal

• Sonntag, 5. Januar, 9.30 Uhr und 14.30 Uhr: D-Jugend In Stenum:

• Freitag, 27. Dezember, 9 Uhr: F-Jugend (Kreisklasse); 15.30 Uhr: C-Jugend

• Samstag, 28. Dezember, 9 Uhr: G-Jugend; 15.30 Uhr: D-Jugend (untere Staffeln)

• Sonntag, 29. Dezember, 9 Uhr: F-Jugend; 15.30 Uhr: D-Jugend (mittlere Staffeln)

• Montag, 30. Dezember, 9 Uhr: E-Jugend (untere Staffeln), 15.30 Uhr: B-Mädchen

• Donnerstag, 2. Januar, 9 Uhr: E-Jugend (mittlere Staffeln); 15.30 Uhr: D-Jugend (Kreisliga)

• Freitag, 3. Januar, 9 Uhr: F-Jugend (untere Staffeln); 15.30 Uhr: E-Jugend (obere Staffeln)

• Samstag, 4. Januar, 9 Uhr: B-Jugend (Bezirksliga); 15.30 Uhr: C-Jugend (Bezirksliga)

In der Sandkruger Sporthalle an der Schultredde rollt bereits an diesem Freitagabend (20. Dezember) der Ball, wenn die dritte Herrenmannschaft mit einem Turnier für Teams der unteren Kreisklassen den Wintercup von Schwarz-Weiß Oldenburg eröffnet. Es ist bereits die neunte Auflage der Hallenfußball-Turnierserie – und in jedem Jahr ist das Event der Sandkruger gewachsen. Mit eigenem Turnier-Maskottchen, Einspielmusik, Videos und guter Stimmung – bei SWO dürften auch diesmal die Fußballherzen wieder höher schlagen. Insgesamt 19 Wettbewerbe steigen bis zum 5. Januar – 14 Turniere richten sich ausschließlich an den Nachwuchs. Dabei sind alle Altersklassen vertreten.

• TSV Großenkneten

Ab Samstag, 21. Dezember, geht es dann auch mit dem Winter-Cup in der Sporthalle Am Esch in Großenkneten rund. Traditionell bilden die Hobbyturniere den Auftakt zu den aufregenden zwei Fußballwochen, in denen 17 Turniere aller Altersklassen stattfinden.

Neben all den spannenden Wettbewerben ist auch wieder der Ortspokal am Samstag, 4. Januar, ein Event, bei dem die verschiedenen Straßenzüge gegeneinander antreten. Als Vorprogramm findet der sehr beliebte Mini-Ortspokal für alle fußballbegeisterten Kinder zwischen sieben und 14 Jahren statt. „In diesem Jahr ist auch wieder der interne Vereinscup dabei, bei dem der gesamte Verein in gemischten Teams in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antritt“, berichtete Organisator Stefan Hagelmann. Die meisten Startplätze bei den 17 Turnieren seien schon vergeben, einzelne sind jedoch noch frei und können auf der Vereinshomepage des TSV eingelesen werden (www.tsv-sportwoche.de)

• VfL Stenum

130 Teams in 14 Turnieren an insgesamt sieben Tagen – so lauten die Zahlen für den 12. Wintercup des VfL Stenum. Zwischen dem 27. Dezember und 4. Januar bietet der VfL in der Sporthalle Altengraben (Zur Ollen) wieder viele Wettbewerbe für unterschiedliche Leistungs- und Altersstufen von der G- bis zur B-Jugend an. „Wir freuen uns wieder auf das Event, auch wenn es in jedem Jahr viel Arbeit bedeutet“, sagen Maurice Kulawiak und Marco Reuschler, die als Hauptorganisatoren die Fäden in der Hand halten und von vielen Helfern unterstützt werden.