Großenkneten Gleich mit zwei Showakrobatikgruppen war der TSV Großenkneten beim „Showact des Jahres“ vertreten. Sowohl „Unique“ als auch die „Lovely Fairies“ vertraten in Langenhagen die Vereinsfarben des TSV – und das überaus erfolgreich.

Bei dem neu ins Leben gerufenen Wettbewerb geht es darum, dass Teams aus unterschiedlichsten Sportarten die Möglichkeit bekommen, ihr Können in einem freundschaftlichen Wettkampf unter Beweis zu stellen und sich untereinander zu messen. Wert wird dabei besonders auf eine fesselnde Geschichte gelegt, die mit einer originellen Choreografie erzählt wird – wobei hier der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

Insgesamt 13 Teams waren in Langenhagen vertreten und mussten sich zunächst in einer Vorrunde präsentieren. Danach wurden die Gruppen in die beiden Leistungsklassen „Anfänger“ und „Fortgeschrittene“ unterteilt. Sowohl „Unique“ als auch die „Lovely Fairies“ schafften es, das Publikum und die Jury zu begeistern. „Wir haben uns intensiv auf den Wettkampf vorbereitet“, verriet Henrike Jaedicke, Trainerin der „Lovely Fairies“. Ihre Gruppe präsentierte die neue Choreografie „Modern Fairies“. „Für die Hälfte unserer Gruppe war es erste Showauftritt“, verriet Jaedicke. Trotz der Aufregung waren alle sofort in ihrem Element und überzeugten mit eleganten, kraftvollen und ausdrucksstarken Bewegungen, Tänzen und Akrobatikfiguren. Am Ende eines fehlerfreien Auftritts freute sich die TSV-Gruppe über Platz vier.

Auch „Unique“ zeigte in Langenhagen mit „Survivor“ einen brandneuen Auftritt. Dabei musste Trainerin Pia Schamberg aufgrund von zwei krankheitsbedingten Absagen kurzfristig improvisieren und die Choreografie etwas umstellen. „Dennoch hat alles super geklappt“, freute sich Schamberg. Ihre Gruppe belegte schließlich hinter „In Motion“ (SFN Vechta) den zweiten Platz und war damit „super zufrieden“.