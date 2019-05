Großenkneten Die Vorfreude steigt, an diesem Samstag ist es wieder so weit: Dann fällt der Startschuss für den 12. Zehn-Meilen-Lauf beim TSV Großenkneten – und dieser könnte so groß ausfallen wie noch nie. Einige Tage vor der Veranstaltung liegen bereits über 550 Voranmeldungen vor. Somit könne die bisherige Rekordzahl von 564 Voranmeldungen aus dem Jahr 2015 sogar noch übertroffen werden, hoffen die Veranstalter.

„Die größte Gruppe stellt dieses Jahr die Grundschule Harpstedt, die mit 67 Kindern teilnimmt“, freut sich TSV-Pressewart Matthias Nagel. Zudem werde noch eine Teilnehmergruppe von der Graf-von-Zeppelin-Schule aus Ahlhorn erwartet. „Bemerkenswert ist, dass sich sogar Läufer aus Köln, Hamburg oder den Niederlanden angemeldet haben“, berichtet Nagel. Und aufgrund der guten Wettervorhersage – trocken, aber nicht zu warm – rechne man noch mit einigen Nachmeldungen am Veranstaltungstag selbst. Diese können bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Lauf vorgenommen werden.

Darauf können sich Besucher freuen: Im Start- und Zielbereich ist gute Stimmung garantiert. Dafür gesorgt wird unter anderem mit Musik. Und auch mit Moderator Rolf Rainer Gecks, bekannt aus der NDR 2-Bundesliga-Show, wird es nicht langweilig werden. Verschiedene Auftritte sind geplant. So werden – wie im vergangenen Jahr – Sambatrommler ihr Können zeigen. Spektakulär wird es bei den Vorführungen der Showakrobaten des TSV Großenkneten. Die Gruppen „Unique“ und „Lovely Fairies“ treten auf. Auch Kinder kommen auf ihre Kosten. Für sie gibt es ein Unterhaltungsprogramm, unter anderem mit Kistenklettern. „Es gibt ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie“, verspricht der Veranstalter. Auch für die Verpflegung ist gesorgt. So wird es einen Eis- und einen Bratwurststand geben, auch für ein Kaffee- und Kuchenbuffet ist gesorgt. Parkmöglichkeiten gibt es in der Nähe der Energie-Concept-Arena, Am Esch 3 in Großenkneten, genug. Der Veranstalter bittet darum, den „Wilhelm-Wellmann-Platz“ zu nutzen, wo ausreichend Platz zur Verfügung steht. Beim Parkplatz „Markt“ kann ebenfalls geparkt werden. Achtung: Bei der Feuerwehr gegenüber vom Sportplatz ist absolutes Halteverbot.

Der erste Startschuss fällt um 15.10 Uhr. Dann begeben sich die Jüngsten auf eine 450 Meter lange Strecke. Teilnehmen können Kinder ab dem Jahrgang 2008 und jünger. Um 15.30 Uhr beginnt der Meilenlauf (1609 Meter) für die Jahrgänge 2006 bis 2011. Deutlich länger wird die Strecke beim Lauf ab 16 Uhr: Zeitgleich gehen die Läufer und Nordic Walker auf eine fünf Kilometer lange Runde. Teilnehmen können Jugendliche und Erwachsene ab dem Jahrgang 2009 und älter.

Die langen Distanzen beginnen am späteren Nachmittag. Um 17 Uhr fällt der Startschuss für den 10-Kilometer-Lauf für Teilnehmer ab 16 Jahren. Kurz danach, um 17.10 Uhr, beginnt der Hauptlauf über zehn Meilen (16,09 Kilometer) ebenfalls für Läufer ab 16 Jahren. Ein besonderer Anreiz für die diesjährigen Teilnehmer: Für einen neuen Streckenrekord über zehn Kilometer oder zehn Meilen verspricht der Verein 100 Euro als Prämie. Zur Einordnung: Die bisherigen Rekorde für zehn Kilometer stammen aus dem vergangenen Jahr und liegen bei 32:39 Minuten (Männer) und 38:23 Minuten (Frauen. Beim Zehn-Meilen-Lauf konnte die beste Zeit seit einigen Jahren nicht mehr geknackt werden, die Rekorde bestehen bereits seit 2010. 53:02 Minuten müssten Männer unterbieten, Frauen müssen für die Prämie schneller als 1:00:36 Stunde laufen.

Start und Ziel ist für alle Läufe in der Energie-Concept-Arena, Am Esch 3 in Großenkneten. Dort wird für Zuschauer auch ein buntes Rahmenprogramm angeboten (siehe Infobox).

Mehr Infos unter www.zehnmeilenlauf.de