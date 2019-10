Grüppenbühren /Rendsburg Fünf Finalläufe, in jedem ein Nachwuchsreiter des Reitvereins Grüppenbühren: Bei der Deutschen Einzelmeisterschaft der Mounted-Games-Reiter in Rendsburg (Schleswig-Holstein) machten die „Grübis“ mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Für die größte Überraschung sorgte dabei Tomke von Waaden. Die Elfjährige hatte in den beiden Qualifikationsläufen hervorragend abgeschnitten und sich so für das A-Finale in der Altersklasse U 14 qualifiziert. In zehn verschiedenen Spielen mussten die Reiter ihr Können unter Beweis stellen – und am Ende hatte Tomke mit 66 gesammelten Punkten die Nase vorn. „Das hat sie sehr gut gemacht. Es war eine riesige Überraschung, dass sie gewonnen hat“, berichtete Betreuerin Anne Hoffmann.

Zwei dritte Plätze

Insgesamt 40 Reiter gingen in der Altersklasse U 14 an den Start – darunter auch vier weitere „Grübis“. Die siebenjährige Lea Hoffmann erreichte das E-Finale und schlug sich beachtlich. Die Jüngste im Team der Grüppenbührer ließ drei Mitstreiter hinter sich und wurde Dritte. Diesen Platz belegte auch Birthe Kaarina Zielke (11) im D-Finale. Sie erreichte 41 Punkte in einem Feld von acht Teilnehmern.

Spannend machte es Tammo Hoffmann. Nach der Qualifikation musste er noch zum Stechen antreten – gewann das Duell und sicherte sich so den Einzug in das C-Finale. Dort schrammte der Neunjährige ganz knapp an einem Podestplatz vorbei. Er erreichte 29 Punkte und landete auf Rang vier. Als fünfte Reiterin der „Grübis“ trat Jasmin Kleinebrahn im B-Finale an. Ihr fehlten lediglich drei Zähler auf einen Podestplatz. Mit 19 Punkten wurde die Elfjährige Sechste.

Ebenfalls in Rendsburg am Start war der Trainer der Grüppenbührer. Simon Keppler startete dort für den Reitverein Fischerhude. In der offenen Wertung der über 18-Jährigen belegte er Rang sechs und war damit drittbester Deutscher.

Winterpause für „Grübis“

Nach diesem erfolgreichen Wettbewerb endet die Saison für die „Grübis“. „Wir gehen jetzt erst einmal in die Winterpause. Da trainieren wir natürlich so gut wie möglich weiter, um uns auf die nächste Saison vorzubereiten“, sagt Betreuerin Hoffmann. Im kommenden Jahr geht die Mannschaft in ihre dritte Mounted-Games-Saison. „Da alle noch in der Altersklasse U 14 starten können, wird das Team in der bisherigen Besetzung zusammenbleiben“, kündigt Hoffmann an.