Haren /Ganderkesee Fünf Tage lang hat der Nachwuchs der LG Ganderkesee in einem Trainings- und Spiellager im Ferienzentrum Schloss Dankern an seinen Fertigkeiten gearbeitet. „Besonders beliebt war bei den Trainingseinheiten die Düne“, berichtete Trainerin Inge de Groot, dass sich die Jugendlichen dabei voll reingekniet hätten. Gearbeitet wurde in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Staffeltraining und Wurf.

Auch der Spaß kam nicht zu kurz. Die Ganderkeseer nutzen die Spielmöglichkeiten im Park für Mannschaftswettkämpfe. Hierbei fiel den Einheiten im Trampolin-Areal und der Rallye ein besondere Bedeutung zu, bei der Übungen im Klettern und Gleichgewichthalten bewältig wurden. Im Hochseilgarten schaffte die komplette Gruppe in zehn Metern Höhe den Parkour. Geschult wurden außerdem bei diversen akrobatischen Formationen Körperspannung und Kraftausdauer. Den Abschluss bildete ein Abend auf der Bowlingbahn.