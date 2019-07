Harpstedt Das können nicht alle Betriebe von sich behaupten: Aber es brummt bei der historischen Kleinbahn „Jan Harpstedt“. Und zwar im doppelten Sinne. Die Touren am Sonntag stießen auf große Resonanz – und das, obwohl die Temperatur eher zum Freibadbesuch animierte. Außerdem hatten viele Kinder zum Aktionstag ihren geliebten Teddybären mitgebracht – und durften somit umsonst mitfahren.

Ihre kuscheligen Freunde hatten auch Amelie (5) und Niklas (8) im Gepäck, die mit ihrem Vater Evangelos Mouskeftarapoulos extra aus Bremen gekommen waren. Sie hatten ihre Freude auf der mehr als zweistündigen Fahrt zwischen Harpstedt und Delmenhorst mit Stationen in Dünsen, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und Has­porter Damm. Animiert zu der Tour hatte sie „Opa Uwe“, wie Niklas erzählte. Der ist nämlich Mitglied bei den Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunden (DHEF). Zur Belohnung durften die zwei Kinder noch in den Führerstand der Dampflok „Anna“ klettern, wo die Lokführer Stefan Cordes und Bastian Wendt warteten. Auch Jona (3) war dabei.

Aber nicht nur Teddys halfen, das Eintrittsgeld zu sparen: Ilona Eirich (14) aus Dünsen hatte ihren knallgelben „Pikachu“, bekannt aus dem Spiel Pokémon, mitgebracht. Für sie war es die erste Tour mit der „Jan Harpstedt“. Insgesamt hatten die DHEF drei Touren nach Delmenhorst und zurück angeboten; eine davon mit dem Triebwagen. Sabine Dube bot Fahrten mit der erst kürzlich reparierten Draisine an.

Hoch zufrieden mit der Resonanz auf den „Bärentag“ zeigte sich DHEF-Sprecher Joachim Kothe. Etwa 500 Gäste, deutlich mehr als im Vorjahressommer, hätten die Gelegenheit zur Tour genutzt. Allerdings war die „Jan Harpstedt“ nicht pünktlich, weil es leichte Bremsprobleme gab und in Groß Mackenstedt ein Weichentransport­wagen abgestellt werden musste, so Kothe. Freunde der Museumsbahn können sich freuen auf die nächsten Touren am 4. und 18. August sowie am 1. und 15. September. Auch Nikolausfahrten seien wieder geplant.