Harpstedt Manche, so die Erfahrung von Hartwig Jabusch, hatten die Leistungen an einem Tag erbracht und lieferten umgehend ihre Zettel ab. Andere mussten sich „ganz schön quälen“. Am Donnerstagabend gab es den Lohn für alle: Im Hotel Zur Wasserburg in Harpstedt überreichte Jabusch die Sportabzeichen des Jahres 2017.

Zehn Abzeichen gingen diesmal an Kinder und Jugendliche, 25 an Erwachsene. Darüber hinaus wurden sechs Familienabzeichen errungen. Neben Jabusch selbst hatten Andrea Winzinger, Reiner Briese und Lutz Wiegmann den Part als „Prüfer“ übernommen.

Viele der Akteure, die geehrt wurden, sind „Wiederholungstäter“. So absolvierte Ursula Ehlers bereits zum 33. Mal die Prüfungen. Für Reiner Briese war es das 32., für Anke Kracke das 31. Abzeichen. Alle Genannten erhielten Gold.

Darüber hinaus waren erfolgreich:

bei den Kindern und Jugendlichen Maarten Bruns, Fenna Bruns, Jeele Bruns, Madita Halling, Anneke Halling, Jan Erik Strupat, Isabel Strupat, Marlon Wiegmann, Tom Wiegmann und Marie Winzinger;

bei den Erwachsenen Eike Bruns (Silber), Sabine Daude (Gold), Hinerk Halling (Gold), Marlis Holste (Gold), Tanja Eger (Gold), Ina Fassauer (Silber), Anna Fassauer (Gold), Bernd Fassauer (Gold), Karl-Heinz Grohe (Silber), Karin Jabusch (Gold), Hartwig Jabusch (Gold), Günter Kastendieck (Silber), Malin Kracke (Gold), Anke Kracke (Gold), Wolfgang Metelmann Strupat (Gold), Kirsten Platzeck (Gold), Harald Platzeck (Gold), Karlfred Schmidt (Gold), Kerstin Strupat (Gold), Lutz Wiegmann (Gold), Sophie Winzinger (Gold), Georg Winzinger (Gold) und Andrea Winzinger (Gold).

Familienabzeichen gingen an die Familien Bruns, Halling, Jabusch, Eger, Winzinger und Strupat.

Die Sportabzeichen-Saison 2018 beginnt am Donnerstag, 7. Juni, teilte Hartwig Jabusch mit.