Harpstedt „Input für Geist und Gaumen“ will das Harpstedter Klimaschutzprojekt Freiraum mit seinen „3-Gänge-Menüs“ bieten. Das Prinzip: Die Teilnehmer radeln zu drei Gärten, in denen Gemüse, Obst oder Kräuter angebaut werden. Jede Station stellt sich den Besuchern mit einer Führung und einem kulinarischen Gang vor. Am Sonntag, 23. September, wird wieder auf die Sättel gebeten: „3-Gänge-Menü im Herbst“ heißt es dann.

Ein ähnliches Angebot hatte das Freiraum-Team im Juni organisiert, das sei „ein voller Erfolg“ gewesen, schwärmt Freiraum-Mitstreiterin Sabina Dalg-Vinken. Was ihr wichtig ist: Die Teilnehmer „bewegen sich selbst“ und seien sozusagen „klimaneutral“ unterwegs.

Die Tour am 23. September wird um 9.30 Uhr beim Freiraum in Harpstedt, Freistraße 1, beginnen. Begrüßt werden die Teilnehmer dort mit einem gekühlten Fruchtmix aus eigener Ernte.

Die erste Etappe ist schnell bewältigt: Fünf Kilometer sind es bis zum Essgarten der Familie Deemter in Barjenbruch. „Hier ist in den letzten 20 Jahren ein wahrer Dschungel aus exotischen und einheimischen essbaren Pflanzen entstanden“, so Dalg-Vinken. In der Orangerie werden Vorspeisen aus dem preisgekrönten Kochbuch von Heike und Frits Deemter serviert.

Die zweite Etappe ist mit 20 Kilometern die längste. Sie führt nach Dötlingen-Nuttel zur Kräutergärtnerei Herb’s. „Hier wird man sprichwörtlich an der Nase herumgeführt, kann in Düften schwelgen“, findet Dalg-Vinken. In Nuttel kommt die Hauptspeise auf den Tisch: Kräuter-Dips, Pestos und Quiche.

Die dritte, 15 Kilometer lange Etappe führt wieder in die Samtgemeinde Harpstedt. Genauer: zum Zentrum Prinzhöfte, Schulenberger Straße 4. Hier gibt es eine Führung durch den vielfältigen Wildkräutergarten und die 30-jährige Geschichte eines der ältesten Permakulturprojekte Deutschlands. Eine Nachspeise aus Wildfrüchten bildet den Ausklang der Tour.

Die Rückfahrt nach Harpstedt, das sind noch etwa fünf Kilometer, erfolgt in Eigenregie.

Die Kosten betragen für Essen und Führungen 40 Euro€ pro Person. Anmeldungen sind über Telefon 0175/236 51 41 oder die E-Mail-Adresse moin@freiraum-harpstedt.de möglich.