Harpstedt Wie in einem Märchen müssen sich die Beckeln Fountains manchmal vorkommen. Seit der Verein Anfang 2014 von einer jungen Clique gegründet wurde, hat er eine zauberhafte Dorfgeschichte geschrieben. Gerade feierten die Fußballer mit der Meisterschaft in der 3. Kreisklasse den dritten Aufstieg innerhalb von vier Jahren. Einiges erinnert dabei an die Erzählungen der Brüder Grimm oder anderer Fantasieautoren. Sei es der „verwunschene“ silberne Simonsbrunnen, der im Vereinslogo abgebildet ist, oder die wundersame Entwicklung der Mannschaft aus dem knapp 800 Einwohner zählenden Dorf in der Samtgemeinde Harpstedt.

„Unser Team besteht aus Freunden, Familie und Bekannten – wie eine Dorfjugend, die sich gefunden hat, um zusammen Fußball zu spielen“, sagt Trainer Jupp Büsing, der selbst seit 15 Jahren in Beckeln wohnt und die meisten seiner Spieler hat aufwachsen sehen. Er stieß am Anfang der Saison zum Club, zuvor hatte er den VfL Wildeshausen III trainiert. „Als ich dort aufgehört habe, standen die Jungs bei mir auf der Matte. Eigentlich wollte ich erst ein Jahr Pause machen, ich hatte es ihnen aber versprochen“, ließ sich Büsing schnell überzeugen.

Überragend zum Titel

Anfangs als Co-Trainer von Erich Huntemann geholt, tauschten die beiden im Saisonverlauf die Rollen. „Wir begreifen uns aber als Team und teilen die Arbeit“, meint Büsing. Das Rezept ging auf: In der 3. Kreisklasse erreichte Beckeln in überragender Manier die Meisterschaft. Mit 23 Siegen aus 23 Partien und einem Torverhältnis von 136:17 sprudelten die Fountains vor Spielfreude – wenn sie denn durften. Das eigentlich für diesen Freitag angesetzte letzte Saisonduell gegen den Bookholzberger TB wurde von den Gästen abgesagt. Bereits zur Partie gegen Hicretspor Delmenhorst, in welcher die Mannschaft den Titel hätte klarmachen können, meldete sich der Gegner kurz vor Spielbeginn ab.

Ins Wasser fiel die geplante Meisterfeier dennoch nicht – im Gegenteil. Büsing stellte im heimischen Garten seinen Pool zur Verfügung, und die blau-gelbe Partytruppe ließ die Korken knallen. „Dass das Spiel nicht stattgefunden hat, war zunächst der Stimmungskiller. Am Grünen Tisch zu gewinnen, bringt kein Adrenalin. Zwei Tage später haben wir dann aber zünftig gefeiert“, erzählt Büsing von der Partytauglichkeit der Spieler.

Wie kann ein Verein, der sich nur aus einem kleinen Dorf zusammensetzt, so erfolgreich sein? Um die Antwort darauf zu finden, loht sich ein Blick in die Clubhistorie. Gemeinsam mit seinen Freunden gründete der heute 23-jährige Vereinspräsident Tim Sander die Mannschaft.

Entwicklung geht weiter

Bis heute kümmern sich die Jungs selbst um die Organisation. Ergebnismeldung, Pässe, Sponsoren – alles wird im Team erledigt. „Tim spielt bei uns Rechtsverteidiger und zerreißt sich auch neben dem Platz für die Fountains. Ohne solche Leute geht es nicht“, lobt Büsing. Genau das mache das Projekt aus: „Alle, die den Verein führen, sind auch Spieler. Durch die kurzen Dienstwege ist es einfacher, Entscheidungen zu fällen.“

Auch wenn einige der Akteure hochklassige Angebote bekommen würden, bleiben sie ihrem Dorf treu. Dazu zählt Stürmer Timo Gralheer, der mit 43 Toren erneut Torschützenkönig geworden ist. „Er möchte lieber hier mit seinen Kumpels spielen. Das spiegelt sich in den Ergebnissen wider“, sagt Büsing. Für eine kleine Gemeinde habe man deshalb erstaunlich viele gute Fußballer in den Reihen.

In dieser Saison hat das junge Team erneut einen großen Schritt nach vorne gemacht. „Auch in der 2. Kreisklasse wollen wir eine gute Rolle spielen. Bock haben wir vor allem darauf, uns mit allen fünf Nachbargemeinden in einer Liga zu messen“, freut sich Büsing auf zahlreiche Derbys. Trainiert und gespielt wird im sechs Kilometer entfernten Harpstedt auf dem Sportplatz am Freibad (Tielingskamp). Es gebe zwar Schwärmereien von einem eigenen Platz, aber das sei finanziell nicht machbar.

Doch wer weiß, wohin die Reise geht, wenn die Fountains ihre fantastische Geschichte in den nächsten Jahren fortsetzen? Als nächstes steht die Mannschaftsfahrt auf dem Plan – und wie es sich für ein Märchen gehört, ist der Ausgang noch geheim.