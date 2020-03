Harpstedt Die Handballer des TV Neerstedt II mussten sich am Wochenende gewaltig strecken, um die Tabellenführung in der Regionsoberliga zu verteidigen. In einem intensiv geführten Derby setzte sich das Team um Spielertrainer Thomas Schützmann mit 29:25 (15:15) auswärts gegen den Harpstedter TB durch. Damit liegt der TVN weiter je einen Punkt vor der TSG Hatten-Sandkrug III und dem TuS Augustfehn. Der HTB fiel auf den fünften Rang zurück.

Starke Abwehr des HTB

Harpstedt erwies sich in der ersten Halbzeit als harte Nuss. Bis zum 6:5 in der 13. Spielminute blieben die Mannschaften dicht beieinander, ehe der HTB mit vier Treffern in Folge auf 10:5 davonzog (16.). Wohlgemerkt die höchste Führung für eines der Teams im gesamten Spielverlauf. Bei den Gastgebern präsentierte sich besonders die Abwehr von ihrer besten Seite. Hier hatten Paul Bovensmann und Philipp Gröper die Zügel fest in der Hand. Hinter ihnen erwies sich Henrik Müller im HTB-Gehäuse als die erhofft starke Stütze. Vorne führten Arne Johannes und Jan Witscher geschickt Regie und Bernhard Dasenbrock gefiel einmal mehr als Torschütze – am Ende hatte er wieder zehnmal getroffen.

Scheidet in Harpstedt aus: Desiree Görzel BILD: Michael Hiller Scheidet in Harpstedt aus: Desiree Görzel BILD: Michael Hiller Desiree Görzel legt Traineramt nieder Seit Sommer 2018 war Desiree Görzel Trainerin der Handballer des Harpstedter TB in der Regionsoberliga. Damit ist sie eine der ganz wenigen Frauen, die ein Männer-Team betreut hat. Vorher war sie schon zwei Jahre lang Co-Trainerin. Der Abschied kam jetzt sehr überraschend. Von Vereinsseite heißt es, dass es zwischen Görzel und der Mannschaft unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der taktischen Ausrichtung des Teams gegeben habe. Die scheidende Trainerin selbst sagte: „Wir haben sportlich nicht mehr zueinander gefunden.“ Görzel dankte dem Verein und dem Team für die gute Zusammenarbeit.

Schlussspurt des TVN II

Für Neerstedt war der Rückstand ein Wachrüttler. Noch vor der Pause gelang es dem Schützmann-Team, zum 15:15 auszugleichen. In der zweiten Halbzeit blieb die Begegnung lange spannend. In der 48. Minute erzielte Dasenbrock den 21:21-Ausgleich für die Gastgeber, die nach Desiree Görzels Rückzug von Tim Remme gecoacht wurden. Der Tabellenführer ließ am Ende aber die Muskeln spielen und bog doch noch auf die Siegerstraße ab. Besonders Torben Schachtschneider, der reaktiviert wurde, drückte dem Spiel mit vier Toren allein in der Schlussphase seinen Stempel auf.