Harpstedt Die Hände umfassen fest seinen Hals. Was tun in so einer Notsituation? Lukas ballt die Fäuste. Der erste Schlag geht in den Bauch. Mit dem zweiten und dritten Schlag befreit sich der Sechsjährige von dem Würgegriff – K.O.-Schlag ins Gesicht.

„Sehr gut“, lobt Trainerin Andrea Ney während der Übung. Sie bringt Kindern Selbstverteidigung bei. Am Freitagvormittag haben zehn Jungen, am Nachmittag zwölf Mädchen, an einem Kurs in der Delmeschule in Harpstedt teilgenommen. Organisiert wird der von der Jugendpflege Harpstedt in den Ferien.

„Sie lernen hier Selbstverteidigung und Selbstbehauptung“, sagt Trainerin Ney, die seit 43 Jahren „Kinder stark macht“. Es gehe darum, mit Aggression umzugehen, Angriffe – auch mit Waffen – abzuwehren, aber auch den Zusammenhalt zu stärken. In den Übungen kommen Karate, Aikido, Jujutsu und Judo zum Einsatz. Das Training gestaltet Ney in lockerer Atmosphäre. Sie diskutiert mit den Kindern aber auch um Gewalt und sexuellen Missbrauch. Was ist häusliche Gewalt und was macht man, wenn man von Fremden angesprochen wird?

Wenn es brenzlig wird, heißt es wegrennen. „Hilfe, Feuer, Fremder“, rufen die Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Chor. Sie lernen das Fallrollen, Waffenabwehr und wie man sich aus einem Würgegriff befreit. „Das wird ihnen auch in der Realität helfen“, ist Ney überzeugt.

