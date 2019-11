Harpstedt /Landkreis Dass für eine gute Party Alkohol und Zigaretten nicht notwendig sind, zeigt am Freitag, 22. November, wieder der „Tanzrausch“: Die alkohol- und nikotinfreie Jugenddisco lädt dann zum 14. Mal Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren zum Feiern ein. Von 19 bis 24 Uhr können sie, zum dritten Mal in Folge im Koems-Saal in Harpstedt, gemeinsam tanzen und Spaß haben.

Platz für 1000 Gäste

Den Großteil machen die 13- bis 15-Jährigen aus. „Das ist genau das richtige Alter, bevor sie mit Alkohol in Berührung kommen, damit sie lernen, dass Feiern auch ohne geht“, betonte Kreisjugendpfleger Dirk Emmerich. Denn darum geht es beim „Tanzrausch“, der von der Kreisjugendpflege, den Jugendpflegen aller Mitgliedsgemeinden des Landkreises Oldenburg sowie dem Präventionsteam der Polizei organisiert wird: Prävention. Auch wenn es sinkende Zahlen beim Alkoholkonsum der Jugendlichen gebe, Prävention müsse weiterhin stattfinden. „Wichtig ist, dass wir am Ball bleiben“, betonte Dirk Emmerich.

Im vergangenen Jahr seien knapp 700 Jugendliche zum Feiern zusammengekommen. „Wir wollen die Teilnehmerzahl nochmals steigern“, sagte der Kreisjugendpfleger. Platz biete der Saal für 1000 Gäste.

Für die richtige Stimmung sorgt das Discoteam „Zephyrus“. „Das Tanzen ist natürlich das Hauptding an dem Abend“, hob Dirk Emmerich hervor. Allerdings gebe es auch ein vielfältiges Angebot nebenbei, das zum Teil ebenfalls den Präventionsgedanken aufgreife. Beliebt seien immer die Airbrush-Tattoos. Virtual-Reality-Brillen, ein Fahrsimulator und mehr sorgen für weitere Unterhaltung.

Jugendfreundliche Preise

Zwischendurch lockern Showauftritte des TV Deichhorst und des Unicycle Teams Harpstedt den Abend auf. Für die Verpflegung sorgen ein Pommeswagen und Getränke „zu jugendfreundlichen Preisen“, so die Veranstalter.

Die Hin- und Rückfahrt ist in den Eintrittskarten enthalten, Busse fahren aus allen Gemeinden. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei den Jugendzentren.

Unterstützt wird die Veranstaltung durch ehrenamtliche Helfer sowie finanziell von der LzO und der AOK.