Harpstedt Nach dem Wettkampf auf Hawaii ist die „Challenge Almere-Amsterdam“ der älteste Triathlon der Welt. Und genau diesen hat sich Nicole von Döllen vom Harpstedter TB für ihre erste Mitteldistanz ausgesucht. „An einem Wettkampf in dieser Größe hatte ich noch nie teilgenommen“, berichtete sie. Doch trotz der großen Aufregung absolvierte sie das Rennen souverän und kam nach 7:18,55 Stunden ins Ziel. Damit belegte sie Platz 252 bei den Frauen und Rang 45 Platz in ihrer Altersklasse. „Mein Ziel für das Jahr 2019, ich habe es geschafft“, freute sie sich.

Ebenfalls erfolgreich war Vereinskamerad Frank Stephani beim „P-Weg-Marathon“ in Plettenberg im Sauerland. Er trat in der „Kombiwertung“, bestehend aus einem Halbmarathon-Lauf und einem MTB-Marathon, an und erreichte insgesamt den 19. Platz und Rang vier in seiner Altersklasse.