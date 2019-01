Harpstedt /Oldenburg Diese Premiere machte Lust auf mehr: Als „Super-Erlebnis“ verbuchte die Großgruppe vom Unicycle-Team Harpstedt ihren allerersten Auftritt bei einem Feuerwerk der Turnkunst am Sonntag in der ausverkauften Oldenburger EWE Arena. Kaum war der Auftritt beendet und der große Beifall der knapp 6000 Zuschauer verklungen, hätten die 16 Mädchen den Wunsch geäußert zu versuchen, auch beim nächsten Feuerwerk dabei zu sein, berichtete eine rundum zufriedene Trainerin Celina Kreye.

Die Einrad-Fahrerinnen hatten sich 2018 am Rendezvous der Besten beteiligt und es dabei bis ins Landesfinale geschafft. Darauf waren Talentscouts aufmerksam geworden – die den Weg zur Teilnahme am Feuerwerk der Turnkunst als lokale Gruppe ebneten.

Im Sommer 2018 waren die Harpstedterinnen über die Einladung nach Oldenburg informiert worden. „Eine Super-Überraschung“ sei das gewesen, sagte Celina Kreye, die die Mädchen zusammen mit Hannah Allmandinger trainiert. Ab Dezember, also nach der Deutschen Meisterschaft, begannen die gezielten Vorbereitungen. Die Einradfahrerinnen stellten ihre Kür „Beats of the Universe“ so um, dass sie nach vier statt nach einer Seite ausgerichtet war.

Dem Auftritt war am späten Sonntagvormittag eine Generalprobe in der noch leeren EWE Arena vorangegangen. „Ganz kribbelig“ seien die Mädchen da gewesen, und die Trainerinnen noch mehr, bekannte Kreye lachend.

Mit dem, was die Fahrerinnen dann in sechs Minuten zeigten, war Celina Kreye hochzufrieden: „Sie haben die Kür sauber abgeliefert.“