Harpstedt „Die Frauen haben heute Vormittag schon mit Hilfe des Königs fleißig Brote geschmiert. Gleich kann sie losgehen, unsere große Nachfeier 2019“, hat Flecken-Bürgermeister Stefan Wachholder auf dem Stein am Koemsgelände in Harpstedt den angetretenen Bürgerschützen aus den vier Rotts entgegengerufen.

Doch vor der Feier zum Abschluss des Schiebenscheetens stand die Verleihung des Rottpokals aus. Um es vorwegzunehmen: Der Pokal bleibt dort, wo er vorher auch war – nämlich im Besitz des II. Rotts. Vergangenes Jahr hatten sich Manfred Kröcher, Robert Müller, Andreas Wehrenberg, Maik Bitter, Henrik Gröper und Dieter Evers den Pokal gesichert. Sie erzielten in 2018 141 Ringe.

Diesmal waren es Jürgen Meyer, Uwe Schmidt, Stefan Schötschel, Kjehl Ohlendorf, Sven Keller und Jürgen Mahlstedt, die mit einer Ringzahl von 144 Ringen das Schießen für sich entschieden. 139 Ringe erzielte das IV. Rott von König Uwe Pasiwan. 138 Ringe schafften die Schützen des III. Rotts und das Garde-Rott hatte ein Endergebnis von 136 Ringen vorzuweisen.

Zuvor waren die Rotts unter den Klängen der Harpstedter Prager und des Jugendblasorchesters der Feuerwehr Beckeln zum Marktplatz vor der Christuskirche marschiert. Ein kleiner Versprecher von Wachholder sorgte für Raunen, bezeichnete er doch das Jugendblasorchester als Spielmannszug.

Kämpferisch gaben sich die Bürgerschützen auch auf dem Marktplatz. Beim Wildeshauser Gildefest über Pfingsten hatte das Hohe Gildegericht vermerkt, Bayern und andere Landsleute nach Harpstedt zu schicken. Kommentar: „Die nehmen dort alles auf.“ Das wollten die Bürgerschützen nicht unkommentiert lassen. „Wir Bayern feiern eh lieber hier in Harpstedt als in Wildeshausen. Hier, wo es schön ist, fühlen wir uns richtig wohl“, sagte Wolfgang Krössing, seines Zeichens „Harpstedter“ und Bayer zugleich. Oberst Ranke und Hauptmann Uwe Schmidt, Oberleutnant Jürgen Mahlstedt und Maik Bitter vom II. Rott schlossen sich dem vollends an.

Vor diesem Hintergrund konnte die Nachfeier starten. In ausgelassener Atmosphäre ließ es sich gut Abschiednehmen vom Schiebenscheeten 2019 auf dem Koemsgelände.