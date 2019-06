Harpstedt Als Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder am Dienstagabend Uwe Pasiwan vom IV. Rott die Bürgerschützenkönigskette umgehängt und die Glückwünsche offiziell ausgesprochen hatte, da entfuhr es dem neuen König, für Umstehende kaum hörbar: „Geil“. Ein Ausspruch, der von Herzen kam und schließlich in den Jubelrufen von Bürgerschützen und Gästen unterging, als der neue König Freundin Bianca Koreuber fest umarmte und sich zusammen mit dem scheidenden Königspaar Jan Windhorst und Swenja Sander auf dem Stein präsentierte.

Uwe Pasiwan (51), beruflich als Außendienstmitarbeiter tätig, hatte es geschafft. Er hatte schon im ersten Umschießen um den Königstitel eine „Zwölf“ vorgelegt. Das sei eine Hausnummer, erklärte Horst Hackfeld, der zu den 17 am Umschießen teilnehmenden Bürgerschützen gehörte. Und Hackfeld schoss auch nicht schlecht, er setzte mit einer Elf nach, wie auch Rafael Hesse und Rolf Wesemann. Am Ende konnte es Pasiwan kaum fassen. Er sprang auf den Gedenkstein vorm Schießstand und riss begeistert die Arme in die Höhe.

Oberleutnant Michael Rohlfs vom IV. Rott brachte es auf den Punkt. „Nachdem das IV. Rott mit Johanna Holz bereits die Harpstedter Kinderschützenkönigin stellt und nun den König, ist eines klar: Im heißen Sommer des vergangenen Jahres haben sich die Kröten im Rott verkrochen, nun aber sind sie auferstanden, und das mit geballter Macht.“

Vor der offiziellen Krönung hatte Wachholder das scheidende Königspaar verabschiedet. Der König von 2018, Jan Windhorst vom III. Rott, erhielt noch eine „Dreingabe“: Er hatte soeben beim Schießen um den Königspokal gewonnen. Wachholder: „Er wollte wohl beweisen, dass er im letzten Jahr nicht zufällig König worden ist.“

Jubeln konnte auch Thies Meyer, der den U 21-Pokal im Stechen mit vier Teilnehmern gewann. Der Bürgerschütze kommt aus dem II. Rott und hatte bereits in Wildeshausen den Gilde-Cup gewonnen.

Freuen konnten sich auch die Gewinnerinnen des Damen-Team-Cup-Schießens. Das beste Schießergebnis lieferten Hildegard Timmermann, Marlis Holste und Gaby Mentrup ab. Damit strichen sie den Geldpreis in Höhe von 100 Euro ein. Platz zwei belegten in dem Damenschießwettbewerb Jana Gottwald, Nina Lampe und Nadja Hoyer.

Dank sprach Wachholder der „Rentnerbänd“ und der Fördergemeinschaft Koems aus. Sie hatten alles dafür getan, dass sich Festplatz und das Drumherum trotz des fehlenden Sonnenstein-Gebäudes bestens präsentierten und einen würdigen und passenden Rahmen boten.

Mit dem traditionellen „Säbelrasseln der Offiziere“ ging die Königsproklamation zum Schiebenscheeten 2019 zumindest offiziell zu Ende. Gefeiert wurde noch bis in die späten Nachtstunden.