Talent: Dribbeln in den eigenen vier Wänden

Harpstedt Die momentane Zwangspause im Fußball empfindet Lotta Drews als „ganz schlimm“ und „richtig langweilig“. Während die Zwölfjährige normalerweise fast jeden Tag auf dem Fußballplatz steht und ihrem liebsten Hobby nachgeht, gestaltet sie – notgedrungen – ihre Freizeit derzeit etwas anders. „Aus Langeweile habe ich mir schon mal das Einrad meiner Schwester geschnappt“, erzählt die Harpstedterin. Doch so richtig glücklich hat sie die Ersatzbeschäftigung nicht gemacht. Ihr Wunsch: „Ich hoffe, dass Fußball bald weitergeht.“

Lotta zählt zu den größten Talenten ihres Jahrgangs. Seit zwei Jahren gehört sie der Mädchen-Auswahl des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) an, zunächst in der U 12, jetzt in der U 14. Der Weg dorthin kann durchaus als „klassisch“ bezeichnet werden. Sie startete beim Harpstedter TB. Zunächst als einziges Mädchen, kickte sie nur mit Jungs zusammen. „Das war aber nicht schlimm für mich“, erinnert sich Lotta, die nicht nur schnell anerkannt wurde, sondern auch ihren Spaß und Ehrgeiz am Ball entdeckte. „Beim Fußball kann ich auch mal meine Aggressivität rauslassen“, lacht die Schülerin.

Später kamen einige Mädchen hinzu und bildeten eine eigene Mannschaft – Lotta kickte parallel aber auch weiter bei den Jungs mit. So gehört sie in der aktuellen Saison bereits der C-Jugendtruppe der SG DHI Harpstedt von Trainer Marius Kossmann an, obwohl sie alterstechnisch noch zu den D-Juniorinnen zählt. „Bei den Jungs kann ich meine Leistung besser abrufen“, sagt die Zwölfjährige.

Schnell fand sie den Weg in die Kreisauswahl, empfahl sich bei einem Sichtungsturnier für den Bezirk. Auch der NFV wurde auf die Harpstedterin aufmerksam und hatte die junge Kickerin auf dem Zettel. In die Niedersachsenauswahl schaffte sie es dann vor zwei Jahren, nimmt seitdem regelmäßig an Lehrgängen in Barsinghausen oder mit der Auswahl an Turnieren teil. „Damals war ich in der U 12 die Jüngste“, erinnert sich Lotta, die in der Regel viermal pro Woche auf dem Platz steht: zweimal Training in Harpstedt, einmal Bezirksauswahltraining und dazu Punktspiele, Lehrgänge oder Turniere. Als verbissen ehrgeizig sieht sie sich dennoch nicht. „Fußball macht mir einfach riesig Spaß“, betont Lotta, die selbst Fan des FC Bayern ist und Robert Lewandowski als ihren Lieblingsspieler bezeichnet.

Auf dem Spielfeld hat sie bereits so ziemlich jede Position ausprobiert – mit Ausnahme der Torhüterin. Aktuell spielt sie als „Sechser“, sowohl im Verein als auch beim NFV, was auch an ihrer guten Spielübersicht liegt. Allerdings dürfte es bis zu ihrem nächsten Einsatz auf dem Fußballplatz wohl noch etwas dauern. Denn derzeit sind nicht nur alle Punktspiele, sondern auch Lehrgänge und Turniere abgesagt. „Vom Verein haben wir die Aufgabe, dreimal pro Woche laufen zu gehen“, erzählt Lotta. Außerdem gibt es von den Auswahltrainern „Hausaufgaben“ wie Dribbeln, Schießen oder Stabilisierungsübungen, die daheim gemeistert werden. Und sollte das nicht reichen, steht im Hause Drews ja auch noch ein Einrad...