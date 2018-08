Harpstedt Auf gleich drei unterschiedlichen Veranstaltungen waren die Triathleten des Harpstedter TB unterwegs. Arwed und Detlef Meinert starteten beim 36. Riesenbecker Triathlon am Torfmoorsee bei Hörstel (Rheine). Arwed Meinert griff dort den „TeutoMan“ mit den Disziplinen 1,5 Kilometer (km) Schwimmen, 80 km Radfahren und 20 km Laufen an. Mit einer Zeit von 4:09.45 erreichte er den neunten Platz der Gesamtwertung und wurde Zweiter der AK M 20. Detlef Meinert beendete die Olympische Distanz (1,5/40/10) nach 2:38:11 als 44. im Gesamtklassement (9. Platz AK M 45).

Mit etwa 240 weiteren Sportlern ging Jens Oliver Liebert beim 32. Otterndorf Triathlon über die Volksdistanz an den Start. Er lieferte einen starken Wettkampf ab und kam nach 1:02:55 als Fünfter der Gesamtwertung ins Ziel, womit er außerdem seine Altersklasse M 35 gewann.

Gleich vier Harpstedter nahmen am 28. Bärentriathlon in Bad Zwischenahn teil. Die schnellste Zeit der HTBler schaffte Thomas Sprung (1:30:43), der damit Dritter in der AK 45 wurde vor Frank Diekmann (1:31:00). Außerdem waren Arne Dunker (1.40:05) und Nicole von Döllen (1:54:32) mit dabei.