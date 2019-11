Harpstedt Die Überraschung war perfekt: Beim Finale des Shownachmittags des Unicycle-Teams Harpstedt am Sonntag hat der 2. Vorsitzende des Kreissportbundes, Holger Kreye, Alexandra Allmandinger im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ vor großer Kulisse der Unicycle-Fahrer und dem klatschenden Publikum mit Urkunde und einem „Dankeschön“ geehrt.

„Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, sagte die 3. Vorsitzende und sportliche Leiterin gerührt. Schon zuvor hatten Ehemann Heiko Allmandinger und die angetretenen Einradfahrer ihr im Namen des Vereins gedankt.

Das toppte dann Holger Kreye, der in seinem Grußwort auf die Leistungen und damit das ehrenamtliche Engagement von Alexandra Allmandinger einging. „Ganz egal, was für ein Problem auftaucht, Alex hat immer eine Lösung parat“, berichtete Trainerin Celina Kreye zusammen mit Kollegin Hannah Allmandinger. Beide hatten die Idee, ihre Vereinskollegin für das Projekt zu nominieren.

Für die Sportler geht es am kommenden Wochenende zur Deutschen Meisterschaft im Einrad-Freestyle, dieses Mal in Nümbrecht. Dafür hatten sich die Harpstedter während der offenen niedersächsischen Landesmeisterschaften im Mai diesen Jahres in Bad Zwischenahn mit acht Goldmedaillen und einer Silbermedaille mit all ihren Teams qualifiziert. Das UC-Team Harpstedt wird bei der DM mit einer Einzelkür, drei Paarküren, drei Kleingruppen und zwei Großgruppen antreten: ein großes Aufgebot wie schon lange nicht mehr.

Als ideale Generalprobe passte der Shownachmittag bestens in die Vorbereitung. Auch die Nachwuchsgruppen konnten ihr Erlerntes präsentieren. „So kommt unser Nachwuchs auch einmal in den Genuss, vor einem großen Publikum aufzutreten“, meinte Heiko Allmandinger.

Am Start waren die Duos Emma und Kim, Maren und Rieke, Leonie und Pia, Einzelstarterin Paula, die Gruppen Youngstars, Unisternchen, Dominos, Boschka, Bumblebees und die Großgruppe als Schaubild für die Ehrung.

Seit der Gründung des Vereins aus einer Hobbygruppe 2006 haben die Harpstedter viele Titel eingefahren, darunter den WM-Titel der „Wildcats“ in Brixen. Teilnahmen auf europäischer Ebene kamen hinzu. Fünf Norddeutsche und vier Deutsche Meisterschaften folgten. Auch ein Verdienst von Alexandra Allmandinger, die nun ein „Vereinsheld-Zertifikat“ ihr Eigen nennen kann.