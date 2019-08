Hatten /Oldenburg Vorsichtig steigen Arwen und Marysia auf die Rücken ihrer Trainingskameradinnen und greifen gekonnt in blaue und rote Bänder, die an einem Trapez hängen. Mit kräftigen Zügen ziehen sie sich rund fünf Meter in die Höhe und vollführen dort Kunststücke.

Die beiden Mädchen nehmen am Circuscamp des deutsch-polnischen Jugendprojekts „Street Art“ teil. Die 13-jährige Arwen ist Mitglied im Circus Sternchen aus Hatten und die zwölfjährige Marysia in einer Circusschule aus Polen. Gemeinsam trainieren sie nun in Oldenburg.

Vielfalt des Circus’ sehen

Seit 2014 treffen sich Kinder, Jugendliche und Trainer aus den Circusschulen Sternchen aus Hatten sowie Heca und Bedekus aus Polen gemeinsam mit Kindern des Vereins Wellenbrecher (Nordrhein-Westfalen) abwechselnd in Deutschland und Polen. „In polnischen und deutschen Circusschulen wird der Begriff ,Circus’ mit unterschiedlichen Inhalten und damit unterschiedlichen Methoden gefüllt“, erklärt Anke Rinne vom Circus Sternchen. Während des Camps gehe es unter anderem darum, die Inhalte zu erweitern, den eigenen Circus mit anderen Augen zu sehen und die Vielfalt, die dieser Bereich biete, zu begreifen.

Infos zum Camp Insgesamt nehmen 60 Circusbegeisterte an dem Camp teil. Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen sechs und 22 Jahre alt. Unterstützt wird das Projekt von der Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung, vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk und dem Landkreis Oldenburg. Die Circusschulen Heca und Bedekus liegen im polnischen Nowomiejski, dem Partnerlandkreis des Landkreises Oldenburg. Der Verein Wellenbrecher ist eine Jugendhilfeeinrichtung für Kinder in erzieherischen Maßnahmen.

In diesem Jahr findet das Circuscamp vom 30. Juli bis 11. August im internationalen Jugendprojektehaus in Oldenburg statt. Als Trainingsgelände und zugleich Unterkunft dient die ehemalige Donnerschwee-Kaserne an der Schlieffenstraße. Boden- und Luftakrobatik, Kugellaufen, Einradfahren und Jonglage mit den unterschiedlichsten Dingen sind Schwerpunkte in verschiedenen Workshops.

Gemeinsame Auftritte

Ziel der Campteilnehmer ist es, gemeinsam zwei kleine Straßencircus-Shows auf den Marktplätzen in Wildeshausen und Oldenburg zu präsentieren. „Wir wollen den Circus zu den Menschen bringen. Deswegen machen wir den Marktplatz zu unserer Bühne“, sagt Anke Rinne. Am Freitag, 9. August, präsentieren die Kinder und Jugendlichen ihre Show ab 15.30 Uhr in Wildeshausen auf dem Marktplatz und am Samstag, 10. August, ab 16.30 Uhr in Oldenburg auf dem Rathausmarkt in der Innenstadt.

Das Thema „Straßenkunst“ ist dabei für alle Teilnehmer neu. In mehreren Gruppen haben sich die Kinder und Jugendlichen mit ihren Trainern ein buntes Showprogramm überlegt. Dabei orientieren sie sich an den Ideen des „Neuen Circus“. Das heißt, neben Akrobatik werden auch Tanz, Theater und Pantomime in die Aufführungen integriert. „In dreizehn Tagen ein Showprogramm einzuüben, ist schon eine Herausforderung“, meint Anke Rinne. Sie ist aber zuversichtlich, dass es klappt.

Besonders für die Kinder des Vereins Wellenbrecher ist das Camp eine neue Herausforderung. Sie hatten bisher noch keine Erfahrung mit dem Circus gehabt. „Mittlerweile erkennt man fast keinen Unterschied mehr“, meint Thomas Dembek, der Sozialarbeiter beim Jugendhilfeträger Wellenbrecher ist und die Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen begleitet. Die Kinder und Jugendlichen würden sich gegenseitig helfen und mitziehen.

Während des Camps liegt der Fokus aber nicht nur auf dem Circus. Die Teilnehmer haben auch einige gemeinsame Aktivitäten unternommen. So haben sie in kleine Gruppen aufgeteilt eine Foto-Rallye durch Oldenburg gemacht und ein Theaterstück vor ihren Trainern sowie Betreuern aufgeführt. Dabei seien die Gruppen mit Teilnehmern aus Deutschland und Polen gemischt gewesen, so dass sie auch versuchen mussten, sich untereinander zu verständigen, berichtet Anke Rinne. Die Kommunikation habe gut funktioniert – entweder auf Englisch, Deutsch oder mit Händen und Füßen.

Kulturen kennenlernen

Bei den gemeinsamen Aktivitäten sollen sich die Campteilnehmer untereinander und die verschiedenen Kulturen besser kennenlernen, erklärt Thomas Dembek. Viele kämen ins Gespräch und blieben über soziale Netzwerke in Kontakt, berichtet er. Die jungen Teilnehmer haben Spaß am Camp und trainieren fleißig in ihren Workshops, um den Zuschauern in Wildeshausen und Oldenburg jeweils schöne Shows zu präsentieren.