Heidkrug lässt gegen RW Hürriyet nichts anbrennen

Jubelnd streckte Heidkrugs Mannschaftskapitän Waldemar But die Meisterschale in die Höhe: Nach einem deutlichen 4:0 (1:0)-Heimerfolg gegen RW Hürriyet Delmenhorst hat der TuS Heidkrug am Sonntagnachmittag die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga endgültig unter Dach und Fach gebracht. Verbunden mit der Meisterschaft ist der Aufstieg in die Bezirksliga. Gegen Hürriyet tat sich die Mannschaft von Trainer Selim Karaca zunächst schwer, ehe Torjäger Luca Reinhold den Knoten löste. Gegen nun immer schwächer agierende Gäste trafen Jesper Müller-Nielsen (2) und Philipp Kahlert zum standesgemäßen 4:0-Erfolg.BILD: