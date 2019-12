Hengsterholz Mehr als Kinder, Küche und Haushalt erleben wollen: Sport zum Ausgleich des Familienalltags – und endlich ein fester Treff, um sich auf dem Dorf unter Frauen auszutauschen. Das mag vor 50 Jahren zu den Gründen für den Aufbau der Frauengymnastikabteilung des TSV Hengsterholz-Havekost gezählt haben, blickte Hartwig Wellmann, Vorsitzender des TSV, am Sonntag zurück. Im vorweihnachtlich geschmückten Sportlerheim feierte der Verein das 50-jährige Jubiläum der Gruppe, die einst im Saal des Landgasthofs Segelken begonnen hatte.

„Viele Frauen haben in den 1960er Jahren Kinder bekommen und wollten sich wieder sportlich betätigen“, sagte Wellmann. Die Idee, wie das ermöglicht werden kann, kam Elfriede Müsegades, der Frau des damaligen Ortsbrandmeisters, genau am 10. Juli 1969 bei einem Ausflug der Dorffrauen an die Nordsee, verriet Wellmann. Im Herbst 1969 wurde der Saal des Landgasthofs Segelken unter der Woche kurzerhand zur Gymnastikhalle gemacht. Erste Übungsleiterin für die damals nur 20 Sportlerinnen war das „Fräulein Berg“. So entstand das erste „richtige“ Frauensportangebot des schon 1921 gegründeten Vereins, der heute 265 Mitglieder hat – jetzt überwiegend Frauen.

Zehn Jahre bewährte sich das Provisorium im Gasthof. Knatsch mit dem Wirt gab’s nur, wenn bei der Ballgymnastik im Saal mal wieder eine Lampe zu Bruch ging. Erst 1979 erfolgte der Umzug in den gerade fertiggestellten Turnraum am Sportweg. Eine weitere räumliche Verbesserungen brachte 2008 ein Anbau. Vieles ist in den letzten 50 Jahren im Verein bewegt worden, sowohl von Ehrenamtlichen wie auch von den Übungsleiterinnen. Dafür dankte Wellmann den aktuellen Übungsleiterinnen Birgit Dietrich, Heidi Coldewey und Britta Brand-Kubitza. Eine besondere Ehrung überbrachte der stellvertretende Kreissportbund-Vorsitzende Holger Kreye den Ehrenamtlichen Zita Hobbensiefken, Helga Schütte und Hannelore Kowallek. Er ernannte sie zu „Vereinsheldinnen“.