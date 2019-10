Hermes-Azubis trainieren mit Vechtas Basketballern

„Court frei“ hieß es für 40 Auszubildende und deren Ausbilder der Wildeshauser Firma Hermes Systeme für den Azubi-Aktionstag beim Basketball-Bundesligisten Rasta Vechta. Jugendkoordinator Hanno Stein empfing das Hermes-Team. Nach einer Führung durch den Rasta-Dome in Vechta gab das Trainerteam eine Einführung in die Philosophie und Praxis der Jugendausbildung und Talentförderung. Danach hieß es: Sportsachen an und selbst trainieren. Fünf Rasta-Trainer bereiteten die Gäste auf das Turnier am Nachmittag vor. Beim Spiel 3 gegen 3 ging es dann hoch her. Beeindruckt zeigten sich die Rasta-Trainer vom Ehrgeiz der Hermes-Azubis, wie Unternehmer Ingo Hermes berichtet. Zur Erinnerung bekamen alle Teilnehmer einen Fan-Schal von Rasta Vechta geschenkt. Der kam gleich am Abend beim ersten Champions-League-Spiel der Rasta-Vereinsgeschichte zum Einsatz.BILD: