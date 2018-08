Höven Die Reitsaison neigt sich so langsam ihrem Ende entgegen. Ein paar Wettbewerbe finden im Landkreis allerdings auch noch im September statt: So lädt der Reiterverein Höven zu seinem Vielseitigkeitsturnier „Geländeherbst“ an diesem Sonntag, 2. September, auf den Geländeplatz „Hof Schierhold“ an der Huntloser Straße ein.

Los geht es bereits um 7.30 Uhr mit dem Stilgeländeritt der Klasse E, für den sich 43 Reiterinnen und Reiter mit ihren Ponys und Pferden angemeldet haben. Im Anschluss (10 Uhr) folgt der Stilgeländeritt der Klasse A mit über 50 Teilnehmern.

Das Nachmittagsprogramm läutet der Gelände-Reiterwettbewerb um 14 Uhr ein, gefolgt von der Führzügelklasse Cross Country und einem Teamwettbewerb „Stafette“. In dem Teamwettbewerb bilden zwei Reiter eine Stafette. Im Verlauf dieser Stafette muss jeder Reiter einen Teil einer Geländestrecke überwinden. Ablösung erfolgt innerhalb der Strecke an festgelegten Punkten. Sieger ist am Ende die Mannschaft, welche die Strecke in einer Zeit, die der erlaubten Vorgabe am nächsten kommt, geritten ist.

Den Abschluss bildet das ausgeschriebene „Hövener Schnupperderby“. Hier müssen die Reiterinnen und Reiter mit ihren Pferden einen Parcours mit acht bis neun Hindernissen überwinden, davon einige natürliche Barrikaden, wobei es sich hier um keine festen Hindernisse handelt. Für diese Prüfung liegen 30 Nennungen vor.

Erstmals findet in Höven zudem im Rahmen des Stilgeländeritts der Klasse E die Sichtung für den „Kader Vielseitigkeit“ des Reiterverbandes Oldenburg statt.

Auf dem Geländeplatz steht für Zuschauer und Teilnehmer ein Zelt zur Verfügung, in dem auch wieder „kulinarische Leckereien“ den ganzen Tag über angeboten werden.

Mehr Infos zum Verein und zum Turnier unter www.rv-hoeven.de