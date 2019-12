Höven Wie immer gut besucht war das Weihnachtsreiten des Reitervereins (RV) Höven. Die Verantwortlichen hatten sich wieder ein tolles Showprogramm ausgedacht und mit Kindern und Vierbeinern einstudiert. So konnten die Zuschauer am vierten Advent in der Reithalle am Hubertusweg eine Vielzahl bunter Darbietungen verfolgen.

Zum Programm gehörte zwölf Vorführungen unter anderem ein Pas de deux (Tanz zu zweit) mit Engel und Weihnachtsmann. Die „Helfer des Weihnachtsmannes“ hatten sich eine Voltigiernummer vorbereitet. Darüber hinaus waren unter anderem Ponyspiele, eine Springquadrille und ein „Wettkampf“ Mädchen gegen Jungs zu sehen.

Am Ende der Veranstaltung stattete der Weihnachtsmann persönlich Akteure und Zuschauern in der festlich geschmückten Halle einen Besuch ab. Im Gepäck: kleine Leckereien.

Ein weiterer Höhepunkt der RV Höven ist zum Jahresende ist das Freispringen für junge Pferde am Samstag, 28. Dezember, ab 18 Uhr in der Reithalle am Hubertusweg. Seit Jahren veranstaltet der Reitverein dieses Event. „Bei verschiedenen Auswahlterminen wurden über 40 junge Pferde und Ponys für diesen Termin gesichtet, wobei die Anmeldezahlen stetig steigen“, berichtet Pressewartin Kerstin Wieting.

Zahlreiche Interessenten aus dem gesamten Weser-Ems-Gebiet nehmen diese Termine gerne zum Anlass, um den vierbeinigen Nachwuchs vorzustellen. Rund 20 Pferde und Ponys werden dann für den Freispringcup ausgesucht und erhalten die Startgenehmigung für den 28. Dezember.