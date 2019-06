Hoyerswege „Eigentlich hätten wir heute schon fast Richtfest feiern können“, sagte Inge Holschen lachend. Tatsächlich hielt die Vorsitzende des Schützenvereins Hoyerswege ihre kleine Ansprache am Freitagabend allerdings noch nicht unter der Richtkrone, sondern im entstehenden Eingangsbereich der künftigen Sport- und Schießanlage, die gerade an der Straße An der Hackhorst entsteht.

Zusammen mit Dennis Stolle, Vorsitzender des TSV Hoyerswege, mauerte sie dort die Zeitungen des Tages ein. Zahlreiche Bewohner Hoyersweges, Schlutters und Holzkamps waren zur Grundsteinlegung gekommen – auch um sich ein Bild vom Baufortschritt zu machen.

Und der war beachtlich: Nur sieben Wochen nach dem ersten Spatenstich stehen bereits alle Wände des neuen Vereinsdomizils. Einen guten Teil der Bauarbeiten erledigen die Mitglieder von TSV, Schützenverein, Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege und Speelkoppel Hoyerswege in Eigenleistung. Insgesamt zählen die vier Vereine 922 Mitglieder, was 641 verschiedenen Personen entspricht, wie Dieter Coldewey ermittelt hat.

Coldewey gehört allen vieren an – genau wie 16 weitere Männer und Frauen. Und 205 Personen zählt die WhatsApp-Gruppe der Hoyersweger, in der die ehrenamtlichen Einsätze auf der Baustelle koordiniert werden. Unterstützung kommt in vielfältiger Weise. „Wer nicht mit anpacken kann, ist auch gerne gesehen, wenn er einfach eine Kiste Wasser vorbeibringt“, sagte Coldewey. Auch die Verpflegung für den Bautrupp sei schon bis zum Monatsende durchorganisiert.

Vollauf zufrieden mit dem Einsatz der freiwilligen Helfer ist auch Bauleiter Fidi Mahlstedt aus Schlutter, dessen Bauunternehmen die Ausschreibung für das Projekt gewonnen hatte. „Letzte Woche standen wir hier an einem Abend mit 14 Mann – da bin ich schnell nach Hause gefahren und hab noch mehr Maurerkellen geholt“, berichtete der Handwerksprofi. Augenzwinkernd fügte er an: „Wer rumsteht und schnackt, hält die anderen ja nur vom Arbeiten ab!“

Die Fertigstellung der Sport- und Schießanlage ist laut Coldewey für das Frühjahr 2020 angepeilt. „Das Schützenfest im Juli wollen wir schon hier feiern.“