Hoykenkamp Eine Handballmannschaft passt locker rein, inklusive Trainer und Betreuer – und aufrecht stehend: Wenn Hans-Georg Ahrens vom Vereinschef den Auftrag bekommt, sich um einen Grillplatz für den Sportplatz der Turnerschaft Hoykenkamp (TSH) zu kümmern, dann ist der wetterfest und groß genug für 25 Personen. 5,40 Meter im Durchmesser misst die Grillkota, die jetzt neben der Turnhalle steht. Und sie ist so hoch, dass sich auch ein Handballer nicht bücken muss, um durch die Tür zu treten.

Dass er anstelle eines überdachten Grillplatzes eine finnische Kota, ein Grillhäuschen mit Rauchabzug, bauen würde, stand für Hans-Georg Ahrens, Leiter der Handballabteilung der TSH und Zimmerermeister, schnell fest. „Aber die üblichen Kotas sind nur etwa 1,60 Meter hoch“, blickte Ahrens am Freitagabend bei der Einweihungsfeier auf den knapp viermonatigen Schaffensprozess zurück. „Und wird sind nun mal alle groß gewachsen.“

Kurzerhand plante er die Hütte etwas größer. Auch abklappbare Seitenteile sollte sie haben. Und solide sollte sie sein: 4,5 Zentimeter dicke Blockbohlen bilden die Wände der Hoykenkamper Kota. „Aber der Grill ist ein finnisches Original“, erklärte Ahrens lachend. Unterstützung beim Bau erhielt er von einigen Spielern der 1. Herrenmannschaft.

Der Bau der Grillhütte rundet die umfangreichen Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten an der Turnhalle mit dem Einbau neuer Sanitäranlagen und der Errichtung eines Fitnessstudios ab. Vor drei Jahren wurde zudem eine Beachanlage eröffnet. Diese wurde am Rande der Einweihungsfeier am Freitag auch intensiv von den TSH-Handballern genutzt.