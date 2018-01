Hoykenkamp Was für ein Einstand: Gleich bei seinem ersten Einsatz für die TS Hoykenkamp sorgte Deivas Eidukonis für einen Paukenschlag. Der Neuzugang aus Litauen sicherte dem Handball-Verbandsligisten im Heimspiel gegen den TuS Haren am Sonntag mit einem verwandelten Siebenmeter nach Ablauf der Spielzeit den 31:30 (17:16)-Sieg. Damit schöpft die TSH im Abstiegskampf wieder etwas Hoffnung.

Schon im ersten Abschnitt hatte die Turnerschaft besonders in der Abwehr Schwerstarbeit zu leisten, denn der hünenhafte Kreisläufer Martin Giesen war nur schwer zu halten, und auch die Kreise von Spielmacher Stefan Sträche konnten nicht immer entscheidend eingeengt werden. Trotzdem hatte die aufmerksame Deckung großen Anteil daran, dass etliche Bälle abgefangen wurden. Keeper Gregor Kleefeldt zeigte sich mit tollen Paraden als Rückhalt seines Teams, im zweiten Abschnitt setzte Jan-Luca Linde die starke Torhüterleistung fort. In der Offensive war Eidukonis mit seinem druckvollen und temporeichen Spiel eine Bereicherung. Der Litauer wurde später kurz gedeckt.

Allerdings hatte die Truppe von TSH-Trainer Adrian Hoppe auch einen Wermutstropfen zu verkraften, denn nach zehn Minuten verletzte sich Spielmacher Sebastian Rabe bei einem Torwurf zum 7:5 am Daumen und konnte nicht mehr eingesetzt werden.

Zu Beginn der zweiten Hälfte schienen die Gäste Oberwasser zu bekommen und gingen mit 21:19 in Führung. Mit großem Einsatz und drei tollen Toren von Colin Hörner (2) und Tim Streckhardt drehte die Turnerschaft das Spiel aber erneut. Im weiteren Verlauf stand die Partie dann auf des Messers Schneide. Als 40 Sekunden vor Schluss Haren erneut mit 30:29 in Führung ging, schienen die Punkte für Hoykenkamp schon weg zu sein. Nach einem schnellen Anwurf setzte sich dann aber Streckhardt energisch auf der rechten Außenbahn durch und netzte zum 30:30 ein. Den letzten Wurf der Gäste parierte Linde, und wenige Sekunden vor dem Abpfiff setzte sich erneut Streckhardt rechts durch und konnte nur siebenmeterreif gefoult werden. Nach Wiederanpfiff setzte Eidukonis den Strafwurf eiskalt in die generischen Maschen zum umjubelten zweiten TSH-Sieg in der Verbandsliga.