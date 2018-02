Hoykenkamp Einen weiteren namhaften Neuzugang kann die TS Hoykenkamp, aktuelles Tabellenschlusslicht in der Handball-Verbandsliga, in ihren Reihen begrüßen: Seit mittlerweile zwei Wochen verstärkt Sigitas Stropus das Team von Coach Adrian Hoppe. Der Litauer gehörte bereits in den beiden jüngsten Heimspielen gegen TuS Haren und TvdH Oldenburg zum Aufgebot der Turnerschaft.

Stropus hatte eigentlich schon vor etwa fünf Jahren die Handballschuhe – vornehmlich aus gesundheitlichen Gründen – an den berühmten Nagel gehängt. Doch nach Gesprächen mit dem Hoykenkamper Coach kribbelte es wieder in den Fingern, und so gab er kürzlich seine Zusage. Stropus ist kein Unbekannter in Handballkreisen. In Litauen spielte er mit Granitas Kaunas von 1997 bis 2000 in der EHF-Champions-Liga und anschließend noch ein Jahr bei Dragunas Klaipeda im Challenge-Cup. Gleichzeitig lief er für sein Land auch noch im Nationalteam auf, bevor er nach Deutschland kam und sich 2001 der HSG Römerwall (2. Bundesliga) anschloss.

Nach drei Jahren wechselte der abwehrstarke Linkshänder zur HSG Barnstorf/Diepholz, die zu dem Zeitpunkt gerade als Oberliga-Meister in die Regionalliga aufgestiegen war. Hier spielte der Sonderschul- und Diplomsportlehrer bis 2011 und übernahm anschließend für zwei Jahre den Landesliga-Kader der HSG.

Nun möchte der 40-Jährige seine Erfahrungen an jüngere Spieler weitergeben: „Es macht wieder Spaß, im Team zu spielen und zu trainieren. Aber fünf Jahre ohne Handball gehen nicht spurlos an einem vorüber,“ sieht er seine Rolle realistisch. Auf jeden Fall ist Stropus eine Bereicherung für die TSH, die trotz eines Sieben-Punkte-Rückstands auf das rettende Ufer die Verbandsliga halten möchte.