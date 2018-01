Hoykenkamp Nach einem guten Spiel in der ersten Hälfte hat die TS Hoykenkamp in der Handball-Verbandsliga am Sonntagnachmittag noch eine klare 28:34 (13:14)-Heimniederlage gegen den TvdH Oldenburg kassiert. Dabei rieben sich die Zuschauer im ersten Abschnitt etwas verwundert die Augen und freuten sich über einige spektakuläre Tore der Turnerschaft, die nach 20 Minuten nach einem Treffer von Daniel Hemmelskamp von der rechten Außenbahn mit 11:6 in Führung lag und den Gegner bis dahin klar beherrschten. Besonders Deivas Eidukonis wirbelte die gegnerische Deckung durcheinander, so dass auch weitere Akteure wie Andre Thode vom Kreis und Hemmelskamp zu weiteren Toren kamen.

Als dann aber Eidukonis von den Oldenburgern in kurze Deckung genommen wurde, gab es einen herben Bruch im Hoykenkamper Spiel. Die Offensive geriet ins Stocken, es gab unkonzentrierte Abspiele, und diese Ballgewinne nutzten die Gäste zu schnellen Toren. Überragender Oldenburger Spieler und Torschütze war dabei Andrius Gerve, der stets für viel Unruhe am Kreis sorgte und nach exzellenten Anspielen aus dem Rückraum nie wirklich zu halten war. Selbst die bissige Hoykenkamper Deckung bekam diesen Ausnahmespieler kaum einmal richtig in den Griff – bezeichnend dafür waren einige Hinausstellungen gegen die TSH und auch Strafwürfe, die der Litauer mit seinem Einsatz herausholte.

Nur kurz konnten die Hausherren nach Wiederbeginn noch auf Tuchfühlung bleiben, denn zu häufig versuchte man nun im 1:1-Spiel zum Erfolg zu kommen und scheiterte dabei wiederholt an der gegnerischen Deckung. Aber auch der starke Keeper Lukas Oltmanns hielt seinem Team mit einigen tollen Paraden den Rücken frei. Von 19:20 (39.) geriet die Turnerschaft mit 19:25 ins Hintertreffen. Mit diesem Vorsprung im Rücken spielte der Gast druckvoll und konsequent auf, nutzte dabei die weiteren Chancen sicher.

In der Schlussphase wechselte TvdH-Coach Vaidas Dilkas dann noch einmal durch, doch da war die Begegnung beim 23:30 sieben Minuten vor dem Ende bereits entschieden. TSH-Coach Adrian Hoppe sah zwar gute Ansätze, doch war er besonders mit dem zweiten Abschnitt nicht zufrieden: „Nach der Manndeckung gegen Eidukonis gab es einen klaren Bruch, den wir einfach nicht auffangen konnten. Nach der Pause haben wir uns dann einige Undiszipliniertheiten geleistet, die uns Zeitstrafen und einfache Gegentore einbrachten.“