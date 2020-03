Hude Turnkinder, die Dance-Aerobic-Gruppe oder die Handballmädchen: Wenn Brigitte Klattenhoff und Felix Ligenau vom TV Hude in das Videomaterial des Schauprogramms anlässlich der 111-Jahr-Feier ihres Vereins 2006 blicken, dann steigt bei ihnen die Vorfreude. Nach 14 Jahren lässt sich der zweitgrößte Sportverein des Landkreises wieder richtig feiern – eine Sportschau darf dabei natürlich nicht fehlen.

Planungs-AG eingerichtet

„Wir freuen uns bereits riesig“, sagt Brigitte Klattenhoff aus der Geschäftsstelle des TVH. Gemeinsam mit Sportreferent Felix Lingenau und einer Planungs-AG, bestehend aus Delegierten der verschiedenen Abteilungen, wird derzeit ein großer Festtag für Samstag, 9. Mai, auf die Beine gestellt. Der Grundriss für den sportlichen Erlebnistag auf dem Gelände am Huder Bach steht bereits, Detailplanungen gibt es noch in den kommenden Wochen. „Wir bewegen Hude“, ist dabei das ausgegebene Motto für den gesamten Tag, so Klattenhoff.

Sportplatz am Vormittag

Los geht es bereits am Morgen mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten auf dem Außengelände rund um das Stadion am Huder Bach. Neben der Sportabzeichenabnahme wird auch das Beachfeld genutzt. „Jede Abteilung entscheidet, wie sie sich an dem Tag einbringt“, erklärt Brigitte Klattenhoff. Neben Mitmachaktionen sind auch Informationsstände mit Wissenswertem über die verschiedenen Sportgruppen geplant.

Für die jüngsten Besucher wird außerdem ein großer Bereich mit Hüpfburg und weiteren Spielmöglichkeiten eingerichtet. „Dort kann nach Herzenslust getobt werden“, versprechen Lingenau und Klattenhoff.

Halle am Nachmittag

Nach dem Mittag folgt dann der Wechsel in die Mehrzweckhalle am Huder Bach. Geplant ist – in Anlehnung an die Feier vor 16 Jahren – eine große „Sportschau“. „Die ersten Gruppen studieren bereits ihre Vorführungen ein“, verrät Brigitte Klattenhoff. Auch hier ist eine Kinderbetreuung geplant. Im Gymnastikraum soll, so Klattenhoff, ein „Spieleparadies“ entstehen.

Den gesamten Tag über ist außerdem für die Verpflegung gesorgt. Von den Brötchen am Morgen über Bratwurst und Eis bis hin zum Kuchen am Nachmittag. „Die Geselligkeit soll trotz des Sports nicht zu kurz kommen“, verspricht Klattenhoff.

Viele Ehrenamtliche

Ohne Ehrenamtliche und Helfer sei eine solche Veranstaltung nicht möglich. Das betonen auch Klattenhoff und Lingenau. „Es ist toll, wie die Zusammenarbeit hier klappt“, freuen sie sich. Es hätten sich bereits viele freiwillige Kuchenbäcker gemeldet – und auch in anderen Bereichen hätten sich Freiwillige gefunden. Klattenhoff: „Weitere sind natürlich herzlich willkommen.“ Schließlich könne man 9. Mai zeigen, was es innerhalb des Vereins für „einen tollen Zusammenhalt gibt“.

Ganz am Ende sollen dann aber auch die Helfer des Sporttages und der Abteilungen feiern können. „Zum Abschluss wollen die Leute, die sich eingebracht haben, zu einer kleinen Abschlussfeier einladen“, sagt Felix Lingenau. Klattenhoff ergänzt: „Ohne Engagement klappt nichts.“ Bei den Ehrenamtlichen könnte man sich mit dieser Feier ein klein wenig bedanken. Damit der Verein auch in der Zukunft solche Veranstaltungen auf die Beine stellen kann.