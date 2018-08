Hude Dem Favoriten Paroli geboten, aber am Ende stand der FC Hude in der Bezirksliga gegen den TuS Obenstrohe mit leeren Händen da. Mit 1:2 (0:1) unterlag die Elf von Trainer Lars Möhlenbrock dem ambitionierten Team aus dem Landkreis Friesland und musste dabei vor allem der eigenen Ineffektivität Tribut zollen. Mit vier Punkten aus vier Spielen rangiert der FC nun auf Platz zehn der Tabelle.

Gleich zu Beginn erwischte es die Huder eiskalt: nach nur vier Spielminuten schob Obenstrohes Torjäger Lars Zwick nach einem schnell vorgetragenen Konter den Ball zum 0:1 ins FC-Gehäuse und schockte den heimischen Anhang. Die frühe Gäste-Führung ließ Böses erahnen, doch die Gastgeber fingen sich wieder, schafften es aber nicht, zwingende Chancen zu kreieren. „Leider mangelte es uns sowohl im Pass-Spiel als auch in der Chancenverwertung an Effizienz“, analysierte Möhlenbrock, der insgesamt mit der Einstellung seiner Spieler einverstanden war.

Knapp zehn Minuten vor dem Ende des ersten Abschnitts war es wiederum Zwick, der das 2:0 für die Gäste auf dem Fuß hatte, doch sein Schuss knallte an den rechten Pfosten (36.), so dass es mit der knappen 1:0-Führung für Obenstrohe in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Huder wacher und profitierten von einem Fehler des Gäste-Torwarts Tim Stahl, der eine Flanke nicht unter Kontrolle bringen konnte und den Ball wieder aus den Händen verlor. Andy Brinkmann schaltete im Strafraum-Getümmel am schnellsten und schob den Ball unter dem Protest der Obenstroher, die bei dem Ballverlust eine regelwidrige Situation gesehen haben wollten, zum 1:1-Ausgleich in die Maschen (52.).

Es entwickelte sich eine ansehnliche Partie, die aber unter fehlenden Großchancen auf beiden Seiten litt. Umso ärgerlicher aus Sicht der Huder fiel darum das 1:2 (69.). Obenstrohe nutzte die eigene Konter-Stärke erneut aus, und Janis Theesfeld setzte sich aufgrund des vorsichtigen Abwehrverhaltens der Huder auf der linken Seite mühelos durch, zog quer Richtung Strafraum und den Ball dann vorbei an Hudes Keeper Timo Hertlein ins lange Eck.

Davon ließen sich die Huder nicht beirren, und Nils Sandau hatte mit seinem Pfostenknaller aus gut 20 Metern die Riesen-Möglichkeit zum Ausgleich. In der Folge spielte Obenstrohe die Erfahrung aus der Ligen-Zugehörigkeit insbesondere im Zweikampfverhalten cleverer aus und hätte durch Lars Zwick noch auf 3:1 erhöhen können, doch sein Schuss landete am rechten Außennetz (82.).

„Ein Punkt wäre gut gewesen, doch das wirft uns nicht zurück. Nächste Woche gegen Wiefelstede sollen aber drei Punkte her“, so Möhlenbrock.