Hude Inzwischen ist es sechs Jahre her, dass Sven Löwenstein mit der damaligen Fußball-Mannschaft der C-Juniorinnen den Weg für eine stetig anwachsende Mädchen- und Juniorinnenabteilung beim FC Hude geebnet hat. Derzeit sind rund 60 aktive Spielerinnen im Verein organisiert – Tendenz steigend – und werden von sieben Trainern betreut. Neben Löwenstein sind dies Marco Vosteen, Carsten Dellwo und Marius Prus für die Mädchen sowie Gerold Denker, Heike Schneider und Niels Bormann für die B- und C-Juniorinen. „Wir würden auch eine Frauenmannschaft stellen, wenn diese zusammenkommt“, sagt Denker.

In der Wintersaison nehmen ein E-, D-, C-, B- und erstmalig auch ein Frauenteam an Futsal-Kreisturnieren und anderen Wettkämpfen teil. Die B-Juniorinnen sollen nun in weiteren Freundschaftsspielen – auch auf dem Rasen – auf den Frauenfußball vorbereitet werden. „Wir würden uns über weitere interessierte Frauen freuen, die diese junge Garde unterstützen wollen“, sagt Löwenstein. Aber auch in den anderen Teams werden weitere Spielerinnen gesucht.

Viel Wert legen die Verantwortlichen in der Juniorinnenabteilung des FC Hude auf eine funktionierende Gemeinschaft, die durch jährliche Mannschaftsfahrten zu regionalen Sportschulen, Sommerfesten und Winteraktivitäten gefestigt wird.

Seit zwei Jahren veranstalten die Huder ein Hallenturnier. Anfang des Jahres überließen die beiden Teams der B-Juniorinnen dem SV Ahlhorn II, VfL Wildeshausen und Komet Arsten Bremen die Plätze eins bis drei. Bei den C-Juniorinnen gewann Komet Arsten vor der SG Delmenhorst und dem FC Hude. Während des Turniers präsentierten die Huder Mädchen neue Hoodies und Poloshirts, die durch Beiträge von Eltern, Mannschaftskasse und finanzielle Unterstützung von Devrans Döner Ecke beschafft wurden.

Interessierte Spielerinnen, die 13 Jahre oder älter sind, können montags von 18.30 bis 20 Uhr am Hallentraining in der Jägerstraße oder mittwochs von 18 bis 19.45 am Training auf dem Huder Kunstrasen teilnehmen. Jüngere Spielerinnen trainieren samstags von 11 bis 12.30 Uhr in der Halle Jägerstraße. Weitere Informationen gibt es bei Trainer Sven Löwenstein unter Telefon 0179/2017953.