Hude Mit einer tollen Energieleistung hat der FC Hude bei einem der Titelanwärter der Bezirksliga, dem WSC Frisia Wilhelmshaven, ein Ausrufezeichen gesetzt und ein 2:2 (1:0)-Unentschieden erkämpft.

Nach der spektakulären 2:4-Niederlage am vergangenen Mittwoch gegen Stenum ließ sich Hude dabei nicht von einem 0:2-Rückstand in Wilhelmshaven entmutigen und drehte den Spieß zu seinen eigenen Gunsten. „Ich habe zwei komplett verschiedene Halbzeiten erlebt“, sagte Hudes Trainer Lars Möhlenbrock. Einerseits habe er seine Mannschaft in den vergangenen zweieinhalb Jahren „noch nie so schlecht gesehen“ wie in der ersten Hälfte, in der das 0:1 (Nils Heidemann/23.) noch schmeichelhaft war. Andererseits habe sie sich im zweiten Abschnitt selber aus dem Schlamassel gezogen und in puncto Zweikampfverhalten, Leidenschaft und Laufbereitschaft ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Möhlenbrock: „Ich muss zugeben, dass ich einfach sprachlos war aufgrund der desolaten Leistung in den ersten 45 Minuten und nicht wusste, was ich den Jungs in der Pause sagen sollte. Ich habe nur kurz an einem Wäschekorb gutes Zweikampfverhalten demonstriert, allerdings brauchen wir jetzt einen neuen...“

Der Einsatz des Trainers brachte seine Schützlinge scheinbar wieder in die Spur, auf einmal stimmte die Leistung auf dem Platz. Auch vom 0:2-Rückstand durch Henrik Wendt (74.) ließ sich der FC nicht aus dem Konzept bringen, die Einwechslungen von Marco Schrank und Nico Faulhaber brachten für die Schlussphase neue Impulse.

Faulhaber nutzte eine schöne Vorarbeit von Schrank zum 1:2-Anschlusstreffer – jedoch erst in der 90. Minute. Aufgrund der zahlreichen Nickeligkeiten und Unterbrechungen – unter anderem kassierte Ole Schöneboom die Ampelkarte (87.) – gab es sieben Minuten Nachspielzeit, in der Hude noch einmal alles in die Waagschale warf. Kurz vor dem Ende fasste sich Abwehrspieler Torben Hellemann ein Herz und drängte nach vorne. Nach Pass auf Torben Liebsch nahm er dessen Vorlage in Stürmer-Manier an und chippte den Ball über Frisia-Schlussmann Sascha Theil ins Gehäuse zum umjubelten 2:2-Ausgleich – „als ob er sonst nie was anderes machen würde“ – so Möhlenbrock.